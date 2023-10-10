Хочу показать в Латвии, что значит боксировать "под допингом": Майрис Бриедис о следующем бое

Майрис Бриедис не выходил на ринг с лета прошлого года, когда он по решению судей проиграл австралийцу Джею Опетаю, потеряв при этом чемпионский пояс Международной федерации бокса (IBF) в тяжелом весе.

30 сентября Опетая победил британца Джордана Томпсона техническим нокаутом в четвертом раунде. Британец до этого не имел поражений. Бриедис признался, что в раньше работал с Томпсоном, поэтому ставил не его победу.

Видео: лучшие моменты боя Опетея и Томпсона

Ранее Бриедис заявлял, что хотел бы еще раз провести бой на "Арене Рига". Он до сих пор не отказался от этой идеи.