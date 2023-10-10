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Хочу показать в Латвии, что значит боксировать "под допингом": Майрис Бриедис о следующем бое

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Латвийский боксер Майрис Бриедис
Латвийский боксер Майрис Бриедис Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвийский боксер Майрис Бриедис, стал гостем программы "На линии" (Uz līnijas) на канале TV24 и рассказал о своих планах.

Майрис Бриедис не выходил на ринг с лета прошлого года, когда он по решению судей проиграл австралийцу Джею Опетаю, потеряв при этом чемпионский пояс Международной федерации бокса (IBF) в тяжелом весе.

30 сентября Опетая победил британца Джордана Томпсона техническим нокаутом в четвертом раунде. Британец до этого не имел поражений. Бриедис признался, что в раньше работал с Томпсоном, поэтому ставил не его победу.

Видео: лучшие моменты боя Опетея и Томпсона

Ранее Бриедис заявлял, что хотел бы еще раз провести бой на "Арене Рига". Он до сих пор не отказался от этой идеи.

"Моя мечта - боксировать в Латвии. Завоевать здесь этот пояс и показать, насколько сильна "Арена Рига" и любители бокса в Латвии. Давайте будем честными, люди в Австралии были такими, какие были. Они были сами в себе, на своем континенте. Я хочу показать в маленькой Латвии, что значит боксировать "под допингом", - сказал Бриедис, имея в виду свою фразу "Мой допинг - мой народ".

Ранее сообщалось, что Бриедис является обязательным претендентом на титул и именно он должен был выйти на ринг вместо Джордана Томпсона, однако латвийский боксер признался, что его беспокоит небольшая травма.

Вместо этого он сразится с Джеем Опетаей за пояс IBF либо в декабре, либо в январе следующего года. Бриедис сказал, что середина или конец января - более реалистичный вариант.

В настоящее время также неизвестно место проведения поединка и ведутся переговоры о распределении гонорара. В обычных условиях соотношение составляет 80% на 20% в пользу чемпиона. Бриедис признался, что его промоутер работает над тем, чтобы соотношение было ближе к 50/50.

За свою профессиональную карьеру Бриедис одержал 28 побед и потерпел два поражения.

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