В среду продолжатся дожди и ветер, но немного потеплеет

Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.

Во второй половине дня в Курземе, а вечером и в центральной части страны воздух прогреется до +13...+16 градусов, а на востоке Латвии только поздним вечером и в ночь на четверг температура поднимется до +13 градусов.

В Риге в первой половине дня пройдут дожди, после обеда значительных осадков не ожидается, небо будет затянуто облаками. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха вечером достигнет +15 градусов.