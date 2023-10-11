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Эстония возбудила уголовное дело о повреждении газопровода

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Stenbocki maja

Премьер-министр Кая Каллас вечером во вторник, 10 октября, получила от Департамента внешней разведки, Центра разведки Сил обороны и Департамента полиции безопасности Эстонии обзор инцидентов на газопроводе BalticConnector и кабеля связи Эстония-Финляндия, сообщает Rus.Postimees.

По словам премьер-министра, в Эстонии нет угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения, но и Эстония, и Финляндия крайне серьезно относятся к этим инцидентам и делают все для того, чтобы добиться ясности.

По словам Каллас, газовое снабжение Эстонии обеспечивается собственными резервами Эстонии и посредством Латвии, а повреждение подводного кабеля не коснется работы ни одного интернет-провайдера.

"Я поддерживаю тесный контакт с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сегодня мы по телефону обсудили дальнейшие шаги. Поскольку протечка на газопроводе расположена в их экономической зоне, центральная криминальная полиция Финляндии возбудила расследование потенциального саботажа. Эстония также возбудила уголовное расследование повреждения кабеля связи", - сказала Каллас.

Обе страны проинформировали об инциденте союзников в НАТО и членов ЕС.

Кроме того, премьер-министр во вторник по телефону разговаривала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, постоянным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы обсудили необходимость и возможности повысить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море", - добавила премьер-министр.

Правительство Эстонии также обсудит произошедшее на кабинетном совещании в четверг.

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