Эстония возбудила уголовное дело о повреждении газопровода

Премьер-министр Кая Каллас вечером во вторник, 10 октября, получила от Департамента внешней разведки, Центра разведки Сил обороны и Департамента полиции безопасности Эстонии обзор инцидентов на газопроводе BalticConnector и кабеля связи Эстония-Финляндия, сообщает Rus.Postimees.
По словам премьер-министра, в Эстонии нет угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения, но и Эстония, и Финляндия крайне серьезно относятся к этим инцидентам и делают все для того, чтобы добиться ясности.
По словам Каллас, газовое снабжение Эстонии обеспечивается собственными резервами Эстонии и посредством Латвии, а повреждение подводного кабеля не коснется работы ни одного интернет-провайдера.
"Я поддерживаю тесный контакт с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сегодня мы по телефону обсудили дальнейшие шаги. Поскольку протечка на газопроводе расположена в их экономической зоне, центральная криминальная полиция Финляндии возбудила расследование потенциального саботажа. Эстония также возбудила уголовное расследование повреждения кабеля связи", - сказала Каллас.
Обе страны проинформировали об инциденте союзников в НАТО и членов ЕС.
Кроме того, премьер-министр во вторник по телефону разговаривала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, постоянным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы обсудили необходимость и возможности повысить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море", - добавила премьер-министр.
Правительство Эстонии также обсудит произошедшее на кабинетном совещании в четверг.
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