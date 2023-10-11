Полиция: телефон службы 110 перегружен из-за звонков о письмах с угрозами

Госполиция напоминает, что происходящее расцениваются как угроза низкого уровня, эвакуация не требуется.

Глава Госполиции Арманд Рукс призвал латвийцев учитывать рекомендации полиции и не поднимать панику, т.к. упомянутые письма распространяются с целью дестабилизации ситуации в обществе. Полиция делает все возможное, чтобы раскрыть преступление, заверил Рукс, добавив, что для этого привлекаются лучшие специалисты, в том числе из-за рубежа.

Как сообщалось, минувшей ночью письма с угрозами о возможных рисках безопасности получили и многие дошкольные учебные заведения Латвии. Также, по словам главы Госполиции, среди получателей были еще несколько школ и вузов.

Вчера такие же письма получили сотни школ. Информация в распоряжении Госполиции свидетельствует о том, что письма и вчера, и сегодня ночью отправил один и тот же человек, причем такие его действия наблюдались еще около года назад - тогда несколько организаций также получили аналогичные письма с угрозами.

Руководителям учебных заведений Арманд Рукс напомнил, что важно сохранять спокойствие и действовать рационально, однако, не терять бдительности, обращать внимание на необычные случаи и сообщать полиции в случае возникновения подозрений в реальной угрозе.