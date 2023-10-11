Из иностранных автомобилей больше всего нарушений в Латвии допускают украинские

К сожалению, владельцы этих машин не только не спешат это делать, но часто и не соблюдают правила дорожного движения. Чтобы изменить ситуацию, в Сейм внесен законопроект, предусматривающий возможность конфискации незарегистрированных в Латвии автомобилей с российскими и белорусскими номерными знаками, сообщает Diena.

Информации о том, сколько таких транспортных средств сейчас в Латвии, нет, поскольку та, что доступна Государственной пограничной охране, не является полной: в ней не учтены те, кто въехал в нашу страну из России или Беларуси до 12 сентября, когда это еще не было запрещено.

Неизвестно также, вернулись ли эти автомобили в страну регистрации, поскольку они могли пересечь границу ЕС в другой стране. С таким же успехом такие авто могут находиться на территории ЕС или в других местах, но не в Латвии. Доказать, что они здесь уже три месяца, тоже невозможно.