"Это охота на ведьм": глава профсоюза о языковых проверках педагогов

"Чтобы проверки не были перед экзаменами или выпускными, - продолжает Ванага. - А они [инспекция] говорят, что у них есть такие права! Педагог, мол, работает в таких условиях, что должен быть готов к проверкам, к стрессовым ситуациям".

Замдиректора Центра госязыка Мадара Реке пояснила "Домской площади", что проверки в школах и детских садах и кружках по интересам ведутся регулярно. По итогам проверок, почти в каждом учебном заведении оказываются 1-2 педагога, не прошедших проверку, указала она.

"Штрафы от 35 до 250 евро. В зависимости от серьезности нарушения", - говорит она. Говоря о массовости проверок, Реке отмечает, что это зависит от вида проверки - если она плановая, организованная самим Центром госязыка, то проверяются знания всех сотрудников учреждения. Если же проверка санкционирована по жалобе жителей, проверяется конкретный сотрудник. Бывает, что указанное в жалобе нарушение не подтверждается - сотрудник владеет языком на необходимом уровне, но некоторых может смущать акцент. В Центре госязыка отмечают, что акцент при проверке знаний не берется во внимание, т.к. не является нарушением.