Легенда футбола Ибрагимович сделал предложение своей любимой, но она сказала "нет". Почему?

Ибрагимович, который уже более 20 лет состоит в отношениях со шведской актрисой Хелен Сегер, в интервью Пирсу Моргану сказал, что делал ей предложение, но та ему отказала.

"Я делал предложение пару лет назад. Она сказала нет. Я ответил ей тогда, что она заслуживает выйти за меня спустя 20 лет совместной жизни, а она - что ей это совсем не нужно, чтобы быть со мной. Она очень и очень сильная".

Из-за отказа легендарный спортсмен не переживает: "Я думаю, что это здорово, потому что я так ее еще больше зауважал - мне не обязательно все время побеждать".

"Что ж, шанс у нее был! И другого уже не будет. Но у нас двое детей. Думаю, это даже важнее, чем быть просто женатым. Мне не нужна бумага, в которой будет написано, что у меня теперь есть жена", - сказал Ибрагимович в недавнем откровенном интервью журналисту Пирсу Моргану.

Хелена Сегер на 11 лет старше спортсмена. Оба вместе с 2002 года и воспитывают 16-летнего Максимилиана и 14-летнего Винсента.