Грядут первые заморозки: синоптики о погоде на следующей неделе

В Латвии самая высокая температура воздуха будет в субботу, когда при порывистом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов, во второй половине дня с запада начнет поступать более прохладный воздух, и в воскресенье температура уже не превысит +9...+12 градусов.

В конце недели в Латвии временами будут идти дожди, местами сильные, ожидается порывистый южный ветер, который сменится западным. На побережье его скорость в порывах временами может превышать 20 метров в секунду.

В первой половине следующей недели временами ожидаются осадки, помимо дождя, возможен и снег. Температура воздуха в основном ожидается в пределах 0...+9 градусов.

Во второй половине следующей недели на погоду предположительно повлияет скандинавский антициклон, который принесет более сухую и холодную погоду: в отдельные ночи по всей Латвии температура воздуха может опуститься ниже нуля, местами до -7 градусов.

В Западной Европе продолжается лето, в начале этой недели температура воздуха достигла +26 градусов в Англии, +32 во Франции и +36 в Португалии. В ближайшие дни на юге Германии и в других местах Центральной Европы ожидается температура до +28 градусов, а в конце недели с северо-запада в Европу придет прохладный воздух.

Галерея: Осенние заморозки