Что делать, если не нравится рыбий жир? Открой новые вкусы и формы

Одной из главных предпосылок эффективности рыбьего жира является его регулярное длительное употребление. Но не секрет, что у всех нас очень разные вкусовые восприятия, которые могут как способствовать, так и препятствовать нашему ежедневному потреблению необходимых жирных кислот омега-3. Именно поэтому в ассортименте Möller есть пищевые добавки не только разного вкуса, но и разной формы.
"Думая о том, как помочь людям получать ежедневную дозу омега-3, важно учитывать их субъективные потребности. Мы живем во времена, когда можно избежать неприятных ощущений при лечении и других важных для здоровья процедурах. За последние годы ассортимент вкусов и даже форм рыбьего жира значительно расширился, что помогает с комфортом усваивать рекомендуемое количество омега-3 жирных кислот. Например, специальная технология капсул NO-FLUX обеспечивает высвобождение полезных веществ из капсулы в кишечнике, а не в желудке, поэтому при их употреблении не ощущается не только вкус рыбы, но и послевкусие", - говорит Андрис Лиепиньш, представитель медицинского маркетинга ООО "Orkla Care".
Критерии вкуса у экспертов и жителей Латвии схожи
Вкусовая оценка часто считается весьма субъективной, однако ее можно сравнивать, анализировать и улучшать. Участвуя в оценках вкуса и качества, организованных Международным институтом вкуса в Брюсселе, в которых принимают участие шеф-повара и сомелье мирового класса, продукция Möller ежегодно получает признание и отличные оценки вкуса "ITQI Superior Taste Award".
Продукция Möller, получившая международное признание, пользуется популярностью и у потребителей в Латвии. Лидирующие позиции занимают омега-3 в форме капсул, но люди также часто покупают омега-3 в жидком виде и, конечно же, любимые детьми желейные рыбки.
Для детей важен не только вкус витаминов, но и форма
Наиболее требовательны в выборе продуктов, конечно же, дети. Они формируют свое мнение о том, что вкусно или невкусно, на основе своих ощущений и визуального впечатления. По вкусовым качествам, как и взрослым, им могут показаться подходящими капсулы, не оставляющие послевкусия, но детям их бывает трудно проглотить. Вот почему продукция Möller для детей разработана иначе.
Учитывая, что омега-3 жирные кислоты рекомендуются грудным детям с 1-месячного возраста, для них создан специальный рыбий жир, который содержит 125 мг DHS в 2,5 мл или 1/2 чайной ложки в день. Moller's Baby my first fish oil также содержит необходимую дозу витамина D, который обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы и здоровье костей. Продукт не содержит консервантов (витамин Е).
С другой стороны, для детей от 3 лет бренд Moller's предлагает 4 вкуса жевательных рыбок Moller's Junior с необходимым количеством омега-3 и витамина D. Эти рыбки отличаются привлекательным видом и отменными вкусовыми качествами, которые понравятся любому ребенку. В ассортименте четыре вкуса - апельсиново-лимонный, клубничный, фруктовый и новинка - вкус колы. Moller's Junior рекомендуется принимать в течение всего года.
Невидимые, но важные улучшения в производственном процессе
За последние десятилетия продукты с омега-3 претерпели и другие существенные, но, возможно, менее заметные изменения. Например, сегодня благодаря развитию технологий рыбий жир тщательно очищается, и его качество проверяется 8 раз на протяжении всего производственного процесса, чтобы убедиться, что конечный продукт свежий, очищенный, не окислился и безопасен для употребления.
Современные технологии упаковки способны защитить омега-3 от света, кислорода и влаги, которые еще сравнительно недавно вызывали окисление и снижение качества продукта из-за неподходящих бутылок. Упаковывая продукты в защитную атмосферу, темные бутылки или герметичные капсулы, можно продлить срок годности и сохранить полезные свойства.
Конечно, на качество рыбьего жира влияет и рыба, из которой он получен. Треску для Möller’s ловят в холодных и чистых водах Норвежского моря, у Лофотенских островов. Это прекрасные места благодаря своей относительно незагрязненной среде.