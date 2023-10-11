Что делать, если не нравится рыбий жир? Открой новые вкусы и формы

Для детей важен не только вкус витаминов, но и форма

Наиболее требовательны в выборе продуктов, конечно же, дети. Они формируют свое мнение о том, что вкусно или невкусно, на основе своих ощущений и визуального впечатления. По вкусовым качествам, как и взрослым, им могут показаться подходящими капсулы, не оставляющие послевкусия, но детям их бывает трудно проглотить. Вот почему продукция Möller для детей разработана иначе.

Учитывая, что омега-3 жирные кислоты рекомендуются грудным детям с 1-месячного возраста, для них создан специальный рыбий жир, который содержит 125 мг DHS в 2,5 мл или 1/2 чайной ложки в день. Moller's Baby my first fish oil также содержит необходимую дозу витамина D, который обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы и здоровье костей. Продукт не содержит консервантов (витамин Е).

С другой стороны, для детей от 3 лет бренд Moller's предлагает 4 вкуса жевательных рыбок Moller's Junior с необходимым количеством омега-3 и витамина D. Эти рыбки отличаются привлекательным видом и отменными вкусовыми качествами, которые понравятся любому ребенку. В ассортименте четыре вкуса - апельсиново-лимонный, клубничный, фруктовый и новинка - вкус колы. Moller's Junior рекомендуется принимать в течение всего года.

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Невидимые, но важные улучшения в производственном процессе

За последние десятилетия продукты с омега-3 претерпели и другие существенные, но, возможно, менее заметные изменения. Например, сегодня благодаря развитию технологий рыбий жир тщательно очищается, и его качество проверяется 8 раз на протяжении всего производственного процесса, чтобы убедиться, что конечный продукт свежий, очищенный, не окислился и безопасен для употребления.

Современные технологии упаковки способны защитить омега-3 от света, кислорода и влаги, которые еще сравнительно недавно вызывали окисление и снижение качества продукта из-за неподходящих бутылок. Упаковывая продукты в защитную атмосферу, темные бутылки или герметичные капсулы, можно продлить срок годности и сохранить полезные свойства.