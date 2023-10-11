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Поиск решений по доставке латвийцев из Израиля на родину: МИД находится на связи с airBaltic

rus.tvnet.lv/LETA
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Самолет airBaltic. Иллюстративное фото
Самолет airBaltic. Иллюстративное фото Фото: airBaltic/Publicitātes foto

Министерство иностранных дел (МИД) находится на постоянной связи с авиакомпанией airBaltic по вопросу возможной доставки находящихся в Израиле латвийцев на родину, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Она отметила, что министерство выясняет альтернативные возможности выезда и предоставляет индивидуальные консультации людям, которые обращаются по электронной почте или телефону. Также МИД собирает информацию об организованных другими странами Евросоюза рейсах, которые позволят латвийцам выехать из Израиля.

Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, в основном жители Латвии отправлялись в Израиль рейсами airBaltic, поэтому сейчас airBaltic в индивидуальном порядке связывается с пассажирами и предлагает альтернативные возможности полетов - в другие даты или с другими авиакомпаниями.

Ситуация в Израиле постоянно меняется, в связи с чем МИД, посольство Латвии и airBaltic внимательно следят за ней, и решения принимаются исходя из обстоятельств.

Как сообщалось, специальный рейс airBaltic из Тель-Авива в Ригу пока не планируется, сообщил представитель компании по связям с общественностью Аугуст Зилбертс.

На этой неделе на основании оценки рисков и рекомендаций Агентства гражданской авиации полеты компании в Израиль отменены, но airBaltic индивидуально связывается с пассажирами и предлагает альтернативные возможности полетов.

Как пояснил Зилбертс, в случае отмены полета у пассажира есть возможность отказаться от полета и потребовать возврата денег и есть пассажиры, которые такой возможностью пользуются.

Он подчеркнул, что airBaltic - не единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Тель-Авива, поэтому находящимся в Израиле людям доступны услуги других авиакомпаний, таких как Cyprus Airways, EL AL, Pegasus, HiSky, Virgin Atlantic, Israir, Ethiopian Airlines, чтобы покинуть страну.

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