В Риге разыскивают двух без вести пропавших мальчиков

Государственная полиция разыскивает без вести пропавших Александра Карякина 2010 года рождения и Алексиса Густава Карякина 2013 года рождения.
Мальчики во вторник, 10 октября, в 12:30 вышли из отделения рижского муниципального детского и юношеского центра "Кризисный центр" в Риге, на улице Маскавас, и не вернулись.
Александр Карякин был одет в светлую одежду.
Алексис Густав Карякин был одет в зеленую куртку цвета мха, черный спортивный костюм и спортивную обувь светлого цвета.
Государственная полиция просит посмотреть на фотографии мальчиков и отозваться всех, кто знает из возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110!
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