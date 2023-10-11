В Риге разыскивают двух без вести пропавших мальчиков

Мальчики во вторник, 10 октября, в 12:30 вышли из отделения рижского муниципального детского и юношеского центра "Кризисный центр" в Риге, на улице Маскавас, и не вернулись.

Александр Карякин был одет в светлую одежду.

Алексис Густав Карякин был одет в зеленую куртку цвета мха, черный спортивный костюм и спортивную обувь светлого цвета.

Государственная полиция просит посмотреть на фотографии мальчиков и отозваться всех, кто знает из возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110!