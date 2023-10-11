Возможность бесплатно избавиться от старых автомобильных шин: где и когда?

Автомобильные шины без дисков и других принадлежностей можно сдать в одном из пунктов сортировки CleanR в Риге на улице Виеталвас, 5 или улице Спилвес, 8е, в Стопини на сортировочной площадке Nomales на улице Бривниеку, 11, в Гаркалне на Видземском шоссе, 1d, в Закюмуйже на сортировочной площадке Tauri и в Вангажи на улице Гауяс, 6.

"Для автовладельцев это возможность бесплатно и законно избавиться от изношенных и ненужных шин, при этом сдав их лицензированному предприятию по утилизации отходов, что является дополнительной гарантией того, что материалы будут надлежащим образом переработаны. Автомобильные шины являются опасными для окружающей среды отходами, их нельзя оставлять ни рядом с контейнерами для бытовых отходов, ни на природе, где они будут разлагаться более 100 лет и выделять вредные для окружающей среды вещества. Если мы хотим поступить ответственно, то, сдавая шины в любом другом месте, необходимо убедиться в том, что соответствующее предприятие имеет право собирать эти вредные для окружающей среды материалы", – поясняет Румпане.