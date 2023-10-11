Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС

Число погибших с обеих сторон продолжает расти

В течение 11 октября воздушная тревога объявлялась на юге, севере и центре Израиля. В Ашкелоне в результате удара пострадали 12 человек, ещё один был госпитализирован в Сдероте.

В Израиле число погибших в результате атаки ХАМАС превысило 1300 человек, сообщил РБК израильский посол в России Александр Бен Цви. ЦАХАЛ сообщил, что большинство из них были безоружными мирными жителями. Судьба еще около 150 человек, предположительно похищенных ХАМАС, остается неизвестна, пишет AFP. Ранения получили более трех тысяч человек.

Согласно отчету министерства здравоохранения сектора Газа, там погибли 1055 человек, еще более 5 тыс. получили ранения. По данным ООН, более 260 тысяч жителей Газы покинули свои дома.

Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива

Единственная электростанция в секторе Газа перестала вырабатывать электричество после того, как у нее закончилось топливо, сообщило электроэнергетическое управление анклава, пишет AFP.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил, что отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа: прекращении подачи воды и электричества, а также поставок продовольствия и топлива. Запасов топлива для генераторов в больницах хватит до завтра, заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла

Фон дер Ляйен: Европа стоит на стороне Израиля