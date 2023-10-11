Ветер и солнце: синоптики о погоде в четверг

Солнце будет чередоваться облаками, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается в Видземе.

В Риге время от времени будет светить солнце, без значительных осадков. Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 18 метров в секунду, температура воздуха достигнет +13 градусов.