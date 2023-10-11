Ветер и солнце: синоптики о погоде в четверг

В четверг, 12 октября, в Латвии ожидается сильный западный, юго-западный ветер, его скорость в порывах во многих местах будет достигать 17-22 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Солнце будет чередоваться облаками, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается в Видземе.
Максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов.
В Риге время от времени будет светить солнце, без значительных осадков. Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 18 метров в секунду, температура воздуха достигнет +13 градусов.
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