Главное за 11 октября ⟩ Ложные угрозы детсадам, увольнение за слова об учебных материалах на русском и когда ждать заморозков

Родители и педагоги одной из школ Риги, где продолжаются проверки на знание госязыка, сообщили о том, что, не дожидаясь окончания проверки, 59 педагогов заведения написали заявление об уходе. Причина - нежелание работать в стрессе под угрозой увольнения. Всего в учебном заведении работает около 120 сотрудников, т.е. увольняться собирается половина, пишет Rus.LSM со ссылкой на сюжет Латвийского радио 4.

Как и каждое лето, и в этот раз в Риге был проведен ряд уличных ремонтных работ. Однако в отличие от других лет этим летом работы проводились гораздо более объемные, что объясняется как нуждами Праздника песни, так и введением Rail Baltica. Наступила осень, но некоторые строительные работы стоят неоконченными. Более того - многое из сделанного оказалось совершенно некачественным или непродуманным. Портал Apollo.lv связался с Рижской думой, чтобы выяснить актуальные вопросы о ходе ремонта улиц Риги.

За рубежом:

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 11 октября, продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Одновременно воздушная тревога днем была объявлена на юге и в центральной части Израиля, который подвергается обстрелам со стороны боевиков ХАМАС.