Среда началась с сообщения о том, что ночью письма с угрозами получили и детские сады Латвии. В то же время Израиль продолжает воевать с ХАМАС, и число жертв с обеих сторон растет. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 11 октября.
Главное за 11 октября ⟩ Ложные угрозы детсадам, увольнение за слова об учебных материалах на русском и когда ждать заморозков
Новости Латвии:
Во вторник Латвию потрясли сообщения о массовой эвакуации школ. К счастью, угроза оказалась ложной. Но эта новость стала поводом для очень разных реакций: от успокоительных до крайне агрессивных. А в центре всего - анонимный любитель розыгрышей с неонацистской риторикой.
Пожалуй, самые громкие и самые трагичные события последних дней разворачиваются в Израиле. В ночь на 7 октября на страну напала группировка ХАМАС, убив и захватив в плен сотни гражданских. Реакция Израиля не заставила себя ждать. О том, что там происходит и как Латвия реагирует на это говорим с экспертами в эфире передачи "Кто вам платит?".
Минувшей ночью электронные письма с угрозами о возможных рисках безопасности получили и многие дошкольные учебные заведения Латвии, однако Государственная полиция призывает сохранять хладнокровие и продолжать работу в привычном режиме, не предпринимая никаких мер по эвакуации, заявил в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Отправитель электронных писем с угрозами в адрес латвийских учебных заведений предпринимал подобные акции также в Польше и США, и не исключено, что подобные атаки на Латвию могут повториться, заявили на пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов.
При получении угроз образовательные учреждения должны информировать об этом Государственную полицию и действовать в соответствии с ее рекомендациями. Об этом договорились сегодня на организованной Латвийским союзом самоуправлений (LPS) видеоконференции представители Госполиции и региональных управлений образования, сообщает агентство LETA.
Несмотря на то, что с 12 сентября в Латвию запрещен въезд транспортных средств с номерными знаками РФ, большое количество таких машин по-прежнему участвует в дорожном движении на территории Латвии. Закон предусматривает перерегистрацию задекларированных за рубежом транспортных средств, если они находятся в Латвии более трех месяцев.
Государственный центр содержания образования (VISC) прекратил рабочие отношения со старшим экспертом Ритой Курсите, сообщает программа Panorāma Латвийского телевидения (LTV).
С 16 по 31 октября 2023 года предприятие по управлению отходами CleanR и предприятие системы ответственности производителей Zaļā josta в рамках специальной акции приглашают жителей Риги и окрестностей столицы бесплатно сдавать изношенные шины легковых автомобилей, сообщила RUS TVNET руководитель департамента управления бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане.
"Объединенный список" (ОС) просит министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") объяснить причину его встречи с палестинским чиновником в начале октября, сообщает агентство LETA.
В возрасте 44 лет скончался Оскар Барщевскис-младший, сын предпринимателя Оскара Барщевскиса-старшего и бывший возлюбленный местной "светской львицы" Анеты Сончик.
На следующей неделе на большей части территории Европы, в том числе в Латвии, понизится температура воздуха, прогнозируют синоптики.
Родители и педагоги одной из школ Риги, где продолжаются проверки на знание госязыка, сообщили о том, что, не дожидаясь окончания проверки, 59 педагогов заведения написали заявление об уходе. Причина - нежелание работать в стрессе под угрозой увольнения. Всего в учебном заведении работает около 120 сотрудников, т.е. увольняться собирается половина, пишет Rus.LSM со ссылкой на сюжет Латвийского радио 4.
Как и каждое лето, и в этот раз в Риге был проведен ряд уличных ремонтных работ. Однако в отличие от других лет этим летом работы проводились гораздо более объемные, что объясняется как нуждами Праздника песни, так и введением Rail Baltica. Наступила осень, но некоторые строительные работы стоят неоконченными. Более того - многое из сделанного оказалось совершенно некачественным или непродуманным. Портал Apollo.lv связался с Рижской думой, чтобы выяснить актуальные вопросы о ходе ремонта улиц Риги.
За рубежом:
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 11 октября, продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Одновременно воздушная тревога днем была объявлена на юге и в центральной части Израиля, который подвергается обстрелам со стороны боевиков ХАМАС.
Президент Украины Владимир Зеленский после окончания агрессивной войны России против его страны, которой пока не видно конца, не намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост. "Пока идет война - да. Когда война закончится - нет", - сказал он в интервью румынскому новостному ресурсу digi24 в интервью, обнародованном в ночь на среду, 11 октября.
Получивший повреждения подводный газопровод между Финляндией и Эстонией приостанавливает подачу газа по меньшей мере на пять месяцев, заявили операторы двух стран.
Премьер-министр Кая Каллас вечером во вторник, 10 октября, получила от Департамента внешней разведки, Центра разведки Сил обороны и Департамента полиции безопасности Эстонии обзор инцидентов на газопроводе BalticConnector и кабеля связи Эстония-Финляндия, сообщает Rus.Postimees.
Вооруженные силы Украины сообщают, что за несколько дней удалось уничтожить значительное количество российских танков.
Ранним утром в субботу 7 октября боевики ХАМАС вошли в кибуц Беэри, расположенный на юге Израиля почти на границе с сектором Газа. В течение 17 часов небольшой населенный пункт находился под полным контролем бойцов ХАМАС. В результате погибли более ста человек — и это смогли обнаружить далеко не сразу. Би-би-си рассказывает, что такое кибуцы и почему они особенно уязвимы перед нападениями боевиков.
Центральная криминальная полиция считает возможным, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией было вызвано диверсией. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На прошедшем поздним вечером в субботу конкурсе Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix лучшим сомелье стран Балтии был признан Алексей Погребной из Эстонии. В зрелищном финале почетное второе место занял прошлогодний победитель: эстонец Микк Парре. В острой конкурентной борьбе третьим пришел Ян Безручка из Литвы. Звание молодого сомелье завоевала Анне Элиза Вокк из Эстонии, пишет Limon.ee.
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