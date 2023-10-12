Какой может быть сухопутная операция Израиля в секторе Газа? Чем ответит ХАМАС?

ХАМАС имеет очень большой опыт борьбы с израильскими войсками и поэтому может считаться очень эффективной и способной к адаптации группировкой, сильной стороной которой являются городские бои.

У группировки много опытных командиров, хорошо осведомленных о методах израильской армии.

Основной проблемой для Израиля в любой наземной операции будут оборонительные позиции, подготовленные ХАМАСом, в том числе разветвленная сеть подземных тоннелей.

Боевики этой группировки имеют опыт строительства хорошо замаскированных и защищенных подземных сооружений. Эти объекты могут использоваться как командные центры или для переброски боевиков.

Ранее Израиль имел преимущество в разведке и наблюдении за сектором Газа, но теперь, когда в продаже появились относительно дешевые беспилотники, стороны стали более равными в этом отношении.

Сможет ли Израиль взять под контроль сектор Газа?

Израиль обладает военным потенциалом и боевым духом для нанесения ответного удара после атаки 7 октября, но цена этого удара будет очень высока для израильской армии, для палестинцев и для заложников, захваченных ХАМАС.

Установление полного контроля над сектором Газа будет очень сложной задачей. Удержание контроля в долгосрочной перспективе может оказаться еще более сложной задачей.

Если Израиль решится на полномасштабное наступление, то его главной целью будет не полный контроль над сектором Газа, а уничтожение ХАМАС.