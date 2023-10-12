Какой может быть сухопутная операция Израиля в секторе Газа? Чем ответит ХАМАС?

Британские издание The Guardian описало возможный сценарий сухопутной операции армии Израиля в секторе Газа, которая ожидается в качестве ответной реакции Израиля на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС в конце прошлой недели. Возможный сценарий обобщил журналист The Guardian Питер Бомонт, который ранее был корреспондентом издания в Израиле и работал в зонах боевых действий, в том числе и на Ближнем Востоке.
Как развивались конфликты прошлых лет?
Боевые действия израильских войск против боевиков ХАМАС в секторе Газа обычно проходят по схожей схеме: сначала интенсивные обстрелы приграничных районов, а затем наземная операция.
Для нанесения ударов по военной инфраструктуре ХАМАС израильская армия использует как авиацию, так и артиллерию. Удары наносятся по правительственным зданиям, полицейским участкам, учебным центрам и домам высокопоставленных боевиков ХАМАС.
Несмотря на значительное превосходство израильской армии как в численности личного состава, так и в вооружении и технике, боевики ХАМАС со временем научились приспосабливаться к ведению боевых действий в условиях плотной застройки сектора Газа.
Какое влияние оказывает география?
География сектора Газа ограничивает оперативные возможности Израиля, поэтому ЦАХАЛ, как правило, использует одни и те же маршруты атак. Например:
- сельские районы вблизи КПП Эрез на севере сектора Газа;
- район вокруг лагеря беженцев Бурейдж в центре сектора Газа;
- район к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа;
- район, прилегающий к городу Рафах на юге сектора Газа.
В прошлом Израиль занимал позиции в центральной части сектора Газа, пытаясь перекрыть движение из города Газа на севере в поселения на юге.
Боевики ХАМАС хорошо знают эти маршруты и регулярно размещают вдоль них первые линии обороны. В прошлом в этих районах шли тяжелые бои.
Подходы с севера более сложны для израильских войск, так как сельская местность сменяется многоэтажными зданиями. Главная дорога с севера на юг сектора Газа окружена промышленными зонами, которые в прошлом использовались боевиками ХАМАС в оборонительных целях.
Территория в центре сектора Газа к востоку от Хан-Юниса более открыта, но деревни и многоэтажные дома вдоль основных дорог часто используются в качестве убежища для боевиков ХАМАС.
Войдет ли израильская армия в основные города сектора Газа?
В прошлом израильская армия уже сталкивалась с интенсивными атаками при попытке продвинуться в основные города сектора Газа. Палестинские группировки располагают как противотанковыми минами, так и противотанковыми ракетами, которые они успешно используют в сочетании с минометами.
Армия обороны Израиля имеет опыт ведения боевых действий в палестинских городах, однако считается, что ХАМАС располагает большим запасом противотанковых ракет.
Кроме того, ХАМАС производит беспилотники, способные поражать как солдат, так и технику.
Такие беспилотники успешно используются в Украине и представляют собой новую угрозу для Армии обороны Израиля.
Как отреагирует ХАМАС?
ХАМАС имеет очень большой опыт борьбы с израильскими войсками и поэтому может считаться очень эффективной и способной к адаптации группировкой, сильной стороной которой являются городские бои.
У группировки много опытных командиров, хорошо осведомленных о методах израильской армии.
Основной проблемой для Израиля в любой наземной операции будут оборонительные позиции, подготовленные ХАМАСом, в том числе разветвленная сеть подземных тоннелей.
Боевики этой группировки имеют опыт строительства хорошо замаскированных и защищенных подземных сооружений. Эти объекты могут использоваться как командные центры или для переброски боевиков.
Ранее Израиль имел преимущество в разведке и наблюдении за сектором Газа, но теперь, когда в продаже появились относительно дешевые беспилотники, стороны стали более равными в этом отношении.
Сможет ли Израиль взять под контроль сектор Газа?
Израиль обладает военным потенциалом и боевым духом для нанесения ответного удара после атаки 7 октября, но цена этого удара будет очень высока для израильской армии, для палестинцев и для заложников, захваченных ХАМАС.
Установление полного контроля над сектором Газа будет очень сложной задачей. Удержание контроля в долгосрочной перспективе может оказаться еще более сложной задачей.
Если Израиль решится на полномасштабное наступление, то его главной целью будет не полный контроль над сектором Газа, а уничтожение ХАМАС.
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