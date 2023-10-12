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Какой может быть сухопутная операция Израиля в секторе Газа? Чем ответит ХАМАС?

TVNET rus.tvnet.lv
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Израильские военные
Израильские военные Фото: AFP/SCANPIX

Британские издание The Guardian описало возможный сценарий сухопутной операции армии Израиля в секторе Газа, которая ожидается в качестве ответной реакции Израиля на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС в конце прошлой недели. Возможный сценарий обобщил журналист The Guardian Питер Бомонт, который ранее был корреспондентом издания в Израиле и работал в зонах боевых действий, в том числе и на Ближнем Востоке.

Как развивались конфликты прошлых лет?

Боевые действия израильских войск против боевиков ХАМАС в секторе Газа обычно проходят по схожей схеме: сначала интенсивные обстрелы приграничных районов, а затем наземная операция.

Для нанесения ударов по военной инфраструктуре ХАМАС израильская армия использует как авиацию, так и артиллерию. Удары наносятся по правительственным зданиям, полицейским участкам, учебным центрам и домам высокопоставленных боевиков ХАМАС.

Несмотря на значительное превосходство израильской армии как в численности личного состава, так и в вооружении и технике, боевики ХАМАС со временем научились приспосабливаться к ведению боевых действий в условиях плотной застройки сектора Газа.

Какое влияние оказывает география?

География сектора Газа ограничивает оперативные возможности Израиля, поэтому ЦАХАЛ, как правило, использует одни и те же маршруты атак. Например:

  • сельские районы вблизи КПП Эрез на севере сектора Газа;
  • район вокруг лагеря беженцев Бурейдж в центре сектора Газа;
  • район к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа;
  • район, прилегающий к городу Рафах на юге сектора Газа.

В прошлом Израиль занимал позиции в центральной части сектора Газа, пытаясь перекрыть движение из города Газа на севере в поселения на юге.

Боевики ХАМАС хорошо знают эти маршруты и регулярно размещают вдоль них первые линии обороны. В прошлом в этих районах шли тяжелые бои.

Подходы с севера более сложны для израильских войск, так как сельская местность сменяется многоэтажными зданиями. Главная дорога с севера на юг сектора Газа окружена промышленными зонами, которые в прошлом использовались боевиками ХАМАС в оборонительных целях.

Территория в центре сектора Газа к востоку от Хан-Юниса более открыта, но деревни и многоэтажные дома вдоль основных дорог часто используются в качестве убежища для боевиков ХАМАС.

Войдет ли израильская армия в основные города сектора Газа?

В прошлом израильская армия уже сталкивалась с интенсивными атаками при попытке продвинуться в основные города сектора Газа. Палестинские группировки располагают как противотанковыми минами, так и противотанковыми ракетами, которые они успешно используют в сочетании с минометами.

Армия обороны Израиля имеет опыт ведения боевых действий в палестинских городах, однако считается, что ХАМАС располагает большим запасом противотанковых ракет.

Кроме того, ХАМАС производит беспилотники, способные поражать как солдат, так и технику.

Такие беспилотники успешно используются в Украине и представляют собой новую угрозу для Армии обороны Израиля.

Как отреагирует ХАМАС?

ХАМАС имеет очень большой опыт борьбы с израильскими войсками и поэтому может считаться очень эффективной и способной к адаптации группировкой, сильной стороной которой являются городские бои.

У группировки много опытных командиров, хорошо осведомленных о методах израильской армии.

Основной проблемой для Израиля в любой наземной операции будут оборонительные позиции, подготовленные ХАМАСом, в том числе разветвленная сеть подземных тоннелей.

Боевики этой группировки имеют опыт строительства хорошо замаскированных и защищенных подземных сооружений. Эти объекты могут использоваться как командные центры или для переброски боевиков.

Ранее Израиль имел преимущество в разведке и наблюдении за сектором Газа, но теперь, когда в продаже появились относительно дешевые беспилотники, стороны стали более равными в этом отношении.

Сможет ли Израиль взять под контроль сектор Газа?

Израиль обладает военным потенциалом и боевым духом для нанесения ответного удара после атаки 7 октября, но цена этого удара будет очень высока для израильской армии, для палестинцев и для заложников, захваченных ХАМАС.

Установление полного контроля над сектором Газа будет очень сложной задачей. Удержание контроля в долгосрочной перспективе может оказаться еще более сложной задачей.

Если Израиль решится на полномасштабное наступление, то его главной целью будет не полный контроль над сектором Газа, а уничтожение ХАМАС.

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