Маленькие порции и короткий обед. Родители недовольны питанием в рижской гимназии

По мнению родителей учеников, в Агенскалнской государственной гимназии подход к питанию некорректен. Порции слишком маленькие, очереди слишком длинные, а на обед отведено слишком мало времени. В свою очередь поставщик услуг питания и представители Рижской думы проблемы не видят, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Ученица гимназии Алина (имя изменено) и ее отец передаче 4. studija рассказали, что после обедов в последнюю неделю сентября их терпение кончились, так как порции комплексных обедов были слишком маленькие.
В школе - два вида обедов. Комплексные обеды, стоимость которых составляет 4 евро и 9 центов, и платные обеды, где школьники могут выбирать то, что хотят, а разницу в цене доплачивают.
Алина учится в седьмом классе и для обеда этой группе классов выделена только перемена. Кроме того, на снятом Алиной видео видно, что столовая переполнена, в связи с чем не понятно, как за перемену можно успеть взять еду, оплатить ее и поесть.
Отец Алины написал жалобу в Продовольственно-ветеринарную службу и департамент по делам образования, культуры и спорта Рижской думы. Однако представитель Рижской думы указывает:
"Представитель департамента отправилась в школу и в ходе проверки констатировала, что нарушений нет. Что комплексные обеды отвечают всем требованиям по питательности и энергетической ценности. В принципе, все в порядке".
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