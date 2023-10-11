Симпатии жителей Латвии к России продолжают снижаться с лета 2022 года

В 2010 году положительно относились к России 64% респондентов. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, количество таких респондентов уменьшилось до 45%, а в 2022 году, когда Россия развязала войну против Украины, положительно к ней относились уже только 22% респондентов.

К Европейскому союзу в 2010 году положительно относились 49% жителей Латвии, в 2014 году - 62%, в 2022 году - 66%, а в 2023 году - 75%.

К США положительно относились в 2010 году 57% респондентов, в 2014 году - 43%, в 2022 году - 51% респондентов, а в 2023 году - 50%.