Передача: Табло на рижских остановках не показывают точное время прибытия транспорта

"Как на улице Меркеля, так и у торгового центра Alfa электронные табло показывают ошибочное время прибытия транспорта. Например, что 4-й троллейбус придет через 2 минуты, а на деле - его нет", - написала передаче зрительница.

Представитель Rīgas satiksme указывает, что в данный момент весь общественный транспорт оборудуется GPS-аппаратурой, которая будет показывать, где сейчас находится общественный транспорт. В данный момент на табло видно "прогнозируемое" время прибытия транспорта.

В принципе, эти табло отражают всего лишь прибытие транспорта по расписанию. Поэтому полагаться на них можно точно так же, как и на напечатанные расписания на остановках - они не показывают, как далеко транспорт от остановки.

Впрочем, на табло можно внести изменения, если произошла авария или транспорт на определенном маршруте не курсирует.

Представитель Rīgas satiksme указывает, что такой система была разработана и приведена в порядок. В течение ближайшего месяца-двух планируется ввести, чтобы табло показывали реальное время прибытия транспорта. Однако пока что они работают всего лишь как более современная версия напечатанного расписания.

Подробнее смотрите в передаче на латышском языке: