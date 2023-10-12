Комиссия поддержала план, позволяющий увольнять нелояльных Латвии сотрудников

Поправками предполагается установить, что трудовые или служебные отношения могут быть прекращены, если работник в госуправлении выразил общественное мнение или совершил иные действия, которые ясно показывают, что он не лоялен Латвии и Конституции, и в будущем его работа в соответствующем учреждении может угрожать деятельности этого учреждения или национальным интересам.

Планируется, что лояльность сотрудников будут оценивать работодатели. Они же займутся применением санкций.

Депутат Виктория Байре (НЕ) выразила обеспокоенность по этому поводу, полагая, что это ответственность Службы государственной безопасности (VDD). По мнению депутата, это означает, что работник госуправления не сможет критиковать своего работодателя.

Как сообщалось, Комиссия национальной безопасности (NDK) Сейма в сотрудничестве со Службой госбезопасности (VDD) и Юридическим бюро Сейма разработала поправки к закону о госуправлении с учетом заявления, поданного в Сейм более 13 тысячами латвийцев "Запретить прокремлевски настроенным лицам занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления".