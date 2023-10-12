В Китае спортсмена из Эстонии отстранили от соревнований за расистский жест

Михкельс, который был первым в групповой гонке на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет и оставшийся без медали, выразил сожаление по поводу своего поведения.

"Мы грубовато шутили в компании, но не имели при этом никаких уничижительных мыслей по отношению к китайцам. Никогда в жизни я не думал и не хотел, чтобы что-то подобное распространилось в Интернете, но, к сожалению, это произошло. Я, конечно, сожалею о случившемся, но повторяю еще раз: нашей целью не было унижение китайцев", - сказал Михкельс.

На вопрос, возможно ли ему продолжать выступать в команде, Михкельс ответил: "На данный момент решение не принято, но люди в команде меня понимают и знают. Они поняли, что это глупая шутка".