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В Китае спортсмена из Эстонии отстранили от соревнований за расистский жест

rus.postimees.ee
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Один из лучших велогонщиков Эстонии Мадис Михкельс
Один из лучших велогонщиков Эстонии Мадис Михкельс Фото: Adam Illingworth

Мадис Михкельс, один из лучших велогонщиков Эстонии, был исключен из команды непосредственно перед началом велотура в Китае из-за расистского жеста, сообщает Rus.Postimees.

В четверг 20-летний Михкельс должен был стартовать на состоящем из шести этапов велотуре, но буквально накануне соревнований угодил в скандал.

Его напарник по команде бельгиец Гербен Тейссен опубликовал в Instagram видео, на котором Михкельс демонстрирует расистский жест. Это быстро распространилось в социальных сетях. Первоначально команда Intermarche-Circus-Wanty, в которой выступают спортсмены, отстранила от участия в последней гонке сезона WorldTour только Михкельса, но вскоре наложила такое же наказание и на Тейссена.

"Мы искренне сожалеем о поведении наших велогонщиков Мадиса Михкельса и Гербена Тийссена, а также о кадрах, показанных в социальных сетях. Мы приносим извинения народу и болельщикам Китая, правительству Гуанси, Китайской федерации велоспорта, а также сторонам, участвовавшим в организации велотура по Гуанси", - говорится в пресс-релизе клуба.

Велокоманда, зарегистрированная в Бельгии, добавила, что в их команде работают 15 представителей разных национальностей и они ежедневно борются с расизмом. "Мы снимем Михкельса и Тейссена с соревнований и начнем дисциплинарное производство", - написал клуб.

Михкельс, который был первым в групповой гонке на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет и оставшийся без медали, выразил сожаление по поводу своего поведения.

"Мы грубовато шутили в компании, но не имели при этом никаких уничижительных мыслей по отношению к китайцам. Никогда в жизни я не думал и не хотел, чтобы что-то подобное распространилось в Интернете, но, к сожалению, это произошло. Я, конечно, сожалею о случившемся, но повторяю еще раз: нашей целью не было унижение китайцев", - сказал Михкельс.

На вопрос, возможно ли ему продолжать выступать в команде, Михкельс ответил: "На данный момент решение не принято, но люди в команде меня понимают и знают. Они поняли, что это глупая шутка".

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