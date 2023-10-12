Граудиня/Самойлова вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В первом раунде плей-офф Граудиня/Самойлова обыграли китайский дуэт Фан Ванг/Цзе Донг со счетом 2-0 (21:14, 21:17).

Латвийский дуэт посеян на турнире под 18-м номером, а китаянки - под 35-м.

Граудиня отличилась с пятью блок-шотами и 15 очками в атаке, но допустила семь ошибок.

Самойлова набрала одну подачу, 12 очков в нападении и три ошибки.

В 1/8 финала чемпионата мира Граудиня/Самойлова сразятся с американками Сарой Хьюз/Келли Чен (3 номер на турнир). Игра запланирована на 5 часов утра пятницы, 13 октября, по латвийскому времени.

Граудиня/Самойлова в третий раз участвуют в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийки заняли девятое место. В этом году дуэт также уже обеспечил себе как минимум 9 место.

В субботу Граудиня/Самойлова начали турнир со счетом 2:0 (21:17, 21:14) над аргентинским дуэтом Ана Галлай/Фернанда Перейра (31-й номер), в воскресенье обыграли эквадорский дуэт Ариана Вилела/Карелис Симистерра (42-й номер) со счетом 2-0 (21:11, 21:14), а в последнем матче подгруппы со счетом 1-2 (19:21, 25:23, 14:16) проиграли чемпионкам Европы Нине Брюннер/Тане Хуберли из Швейцарии (7-й номер).

В 12 группах чемпионате мира соревновались 48 команд, из которых в плей-офф вышли 32.

Латвия не представлена ​​в мужском турнире. Соревнования в мексиканском городе Тласкала завершатся 15 октября.