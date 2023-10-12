Граудиня/Самойлова вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Латвийский дуэт пляжного волейбола Тина Граудиня/Анастасия Самойлова прошедшей ночью вышел в 1/8 финала чемпионата мира.
В первом раунде плей-офф Граудиня/Самойлова обыграли китайский дуэт Фан Ванг/Цзе Донг со счетом 2-0 (21:14, 21:17).
Латвийский дуэт посеян на турнире под 18-м номером, а китаянки - под 35-м.
Граудиня отличилась с пятью блок-шотами и 15 очками в атаке, но допустила семь ошибок.
Самойлова набрала одну подачу, 12 очков в нападении и три ошибки.
В 1/8 финала чемпионата мира Граудиня/Самойлова сразятся с американками Сарой Хьюз/Келли Чен (3 номер на турнир). Игра запланирована на 5 часов утра пятницы, 13 октября, по латвийскому времени.
Граудиня/Самойлова в третий раз участвуют в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийки заняли девятое место. В этом году дуэт также уже обеспечил себе как минимум 9 место.
В субботу Граудиня/Самойлова начали турнир со счетом 2:0 (21:17, 21:14) над аргентинским дуэтом Ана Галлай/Фернанда Перейра (31-й номер), в воскресенье обыграли эквадорский дуэт Ариана Вилела/Карелис Симистерра (42-й номер) со счетом 2-0 (21:11, 21:14), а в последнем матче подгруппы со счетом 1-2 (19:21, 25:23, 14:16) проиграли чемпионкам Европы Нине Брюннер/Тане Хуберли из Швейцарии (7-й номер).
В 12 группах чемпионате мира соревновались 48 команд, из которых в плей-офф вышли 32.
Латвия не представлена в мужском турнире. Соревнования в мексиканском городе Тласкала завершатся 15 октября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!