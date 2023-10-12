Латвийские футбольные болельщики призывают принять участие в акции протеста

Латвийская ассоциация футбольных болельщиков (LFFA) приглашает принять участие в акции протеста, чтобы выразить свою позицию в матче национальной сборной против сборной Армении в четверг, 12 октября.
Сборная Латвии по футболу в 19:00 в четверг на стадионе Skonto в Риге выйдет на поле в отборочном матче чемпионата Европы-2024 против Армении. Еще в предыдущей игре, когда в сентябре Латвия проиграла Уэльсу со счетом 0:2, болельщики потребовали отставки главного тренера сборной Дайниса Казакевича. Казакевич выразил решимость не сдаваться и продолжать работу. Тренера также поддержало руководство Латвийской федерации футбола.
"Дорогие друзья спорта! Всего через два дня наша сборная проведет домашнюю игру против сборной Армении! Сборной необходима поддержка всех нас, - говорится в заявлении LFFA. - К сожалению, между нами и сборной стоит Дайнис! Тот Дайнис, который уже несколько лет возглавляет сборную. Чтобы высказать свое мнение как болельщика сборной Латвии по этому поводу - пожалуйста, идите на игру сборной в четверг. Мы прибудем вовремя, от всего сердца споем наш национальный гимн, проскандируем на весь стадион, а после стартового свистка уйдем на время первого тайма (45 минут), оставив сектор H совершенно пустым".
При этом ассоциация приглашает присоединиться к протесту остальных болельщиков, после чего они вернутся на трибуны "с двойной энергией поддержать нашу сборную".
15 октября у сборной Латвии на выезде запланирован матч с Турцией, а закончат квалификационный цикл чемпионата Европы латвийские футболисты 18 ноября домашним матчем с Хорватией.
Сборная Латвии на данный момент имеет ноль очков в общем зачете. Раньше квалификация чемпионата Европы или чемпионата мира для сборной Латвии никогда не заканчивалась без очков.
Казакевич занял должность главного тренера сборной Латвии в январе 2020 года. С учетом контрольных матчей под его руководством сборная Латвии провела пока 37 игр, в которых завоевала 10 побед, 11 ничьих и получила 16 поражений (баланс в проверочных матчах 4-2-4).
Казакевич, до того как стать главным тренером национальной сборной, с 2013 года возглавлял сборную Латвии U-21, а с 2012 года также занимал должность спортивного директора Латвийской футбольной федерации (LFF).
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