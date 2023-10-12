Латвийские футбольные болельщики призывают принять участие в акции протеста

Сборная Латвии по футболу в 19:00 в четверг на стадионе Skonto в Риге выйдет на поле в отборочном матче чемпионата Европы-2024 против Армении. Еще в предыдущей игре, когда в сентябре Латвия проиграла Уэльсу со счетом 0:2, болельщики потребовали отставки главного тренера сборной Дайниса Казакевича. Казакевич выразил решимость не сдаваться и продолжать работу. Тренера также поддержало руководство Латвийской федерации футбола.

"Дорогие друзья спорта! Всего через два дня наша сборная проведет домашнюю игру против сборной Армении! Сборной необходима поддержка всех нас, - говорится в заявлении LFFA. - К сожалению, между нами и сборной стоит Дайнис! Тот Дайнис, который уже несколько лет возглавляет сборную. Чтобы высказать свое мнение как болельщика сборной Латвии по этому поводу - пожалуйста, идите на игру сборной в четверг. Мы прибудем вовремя, от всего сердца споем наш национальный гимн, проскандируем на весь стадион, а после стартового свистка уйдем на время первого тайма (45 минут), оставив сектор H совершенно пустым".