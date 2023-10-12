Видео ⟩ Bez Tabu: Подростки из семейного дома Pīlādzis в Даугавпилсе пугают местных жителей

Госполиция подтвердила слова жителей микрорайона, сообщив, что дети из семейного дома совершили различные нарушения общественного порядка и закона. Воспитательные разговоры и наказания, предусмотренные Уголовным законом, если человек достиг 14-летнего возраста, не всегда улучшают поведение, так как среди подростков наблюдаются даже рецидивы. Правоохранители провели беседы с руководством учреждения и в самоуправлении, сообщил руководитель Южно-Латгальской полиции Владислав Окунев.

Испытание на помощь в интеграции детей в общество не выдержали и руководители Pīlādzis - за короткое время сменилось несколько руководителей.

"Под такую ​​опеку попадают дети, не попадающие в приемные семьи. В Pīlādzis концентрируются дети с определенными проблемами. У каждого ребенка есть своя трогательная история жизни. Каждый пострадал от, в том числе, насилия со стороны родителей, самых близких людей. Когда мы создавали эту службу, мы старались стать их родителями, опорой. Однако позже в Pīlādzis уже был другой персонал. Мы считаем, что это была большая ошибка. Сотрудников, которые раньше работали с этими детьми в приюте, в Pīlādzis уже не было. Поэтому детям было необходимо снова найти контакт, построить доверие. В результате было потеряно время, которое можно было бы посвятить работе над решением детских проблем", - говорит замруководителя Даугавпилсской социальной службы Римма Вавилова.

Ранее СМИ сообщали, что в Pīlādzis выявлены случаи жестокого обращения с детьми. Это, а также коллективная жалоба жителей Крепости, привела к реорганизации семейного дома в этом году. Члены думы признали, что ранее принятое решение о создании Pīlādzis путем отделения его от многофункционального центра социального обслуживания (детского дома) Priedīte было ошибкой. Дети, получавшие услуги в этом учреждении, привыкли к персоналу и у каждого было свое доверенное лицо.

С некоторых пор дети снова живут в помещениях детского дома, где получают кризисную помощь. Руководство учреждения заявило, что в Pīlādzis и раньше были допущены ошибки, которые они пытаются исправить. Предполагается, что вскоре дети смогут вернуться в окрестности Крепости, поскольку размещение там предусматривает проект деинституционализации, в который вложены средства Европейского Союза.

Однако это может быть запоздалым решением, поскольку у жителей микрорайона сложилось очень негативное мнение. Они, мягко говоря, не рады возвращению подростков в микрорайон.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)