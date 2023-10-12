Видео ⟩ Bez Tabu: Подростки из семейного дома Pīlādzis в Даугавпилсе пугают местных жителей

В рамках проекта деинституционализации в Даугавпилсе детей из детского дома перевели в семейный дом Pīlādzis в окрестностях Даугавпилсской крепости. Целью проекта была интеграция детей в общество, позволяющая им жить более свободно, в среде, более близкой к их семьям. Однако амбициозные планы потерпели неудачу, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
В начале 2022 года в окрестностях Даугавпилсской крепости открылся семейный дом Pīlādzis, в который были вложены средства Евросоюза. В нем разместились почти 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Предполагалось, что в семейном доме дети интегрируются в общество, живя в более свободной, приближенной к семье среде. На самом же деле жители ближайших домов рассказывают о другом.
"Бессонные ночи, громкая музыка, выкрики не самыми вежливыми словами, разрушения. У домов, которые меньше заселены, разбиты окна, поцарапаны машины. Алкоголь они тоже употребляют, было несколько звонков в полицию. Еще они искали здесь наркотики. Однажды вечером я отчитала их, а в ответ получила грубости", - рассказала Bez Tabu жительница микрорайона Элина.
"Ужасно! Моральный террор! Им никто ничего не может сделать! Наши дети и внуки не могут пойти на детскую площадку, их боятся даже взрослые!" - рассказывает другая местная жительница Дзинтра.
Несмотря на то, что Bez Tabu посетили микрорайон в середине рабочего дня, многие даугавпилчане согласились рассказать о поведении жителей Pīlādzis. Все высказали мнение, что подростки в семейном доме не контролируются должным образом, поэтому, не имея предыдущего положительного опыта, они направляют свою энергию на опасное поведение.
Госполиция подтвердила слова жителей микрорайона, сообщив, что дети из семейного дома совершили различные нарушения общественного порядка и закона. Воспитательные разговоры и наказания, предусмотренные Уголовным законом, если человек достиг 14-летнего возраста, не всегда улучшают поведение, так как среди подростков наблюдаются даже рецидивы. Правоохранители провели беседы с руководством учреждения и в самоуправлении, сообщил руководитель Южно-Латгальской полиции Владислав Окунев.
Испытание на помощь в интеграции детей в общество не выдержали и руководители Pīlādzis - за короткое время сменилось несколько руководителей.
"Под такую опеку попадают дети, не попадающие в приемные семьи. В Pīlādzis концентрируются дети с определенными проблемами. У каждого ребенка есть своя трогательная история жизни. Каждый пострадал от, в том числе, насилия со стороны родителей, самых близких людей. Когда мы создавали эту службу, мы старались стать их родителями, опорой. Однако позже в Pīlādzis уже был другой персонал. Мы считаем, что это была большая ошибка. Сотрудников, которые раньше работали с этими детьми в приюте, в Pīlādzis уже не было. Поэтому детям было необходимо снова найти контакт, построить доверие. В результате было потеряно время, которое можно было бы посвятить работе над решением детских проблем", - говорит замруководителя Даугавпилсской социальной службы Римма Вавилова.
Ранее СМИ сообщали, что в Pīlādzis выявлены случаи жестокого обращения с детьми. Это, а также коллективная жалоба жителей Крепости, привела к реорганизации семейного дома в этом году. Члены думы признали, что ранее принятое решение о создании Pīlādzis путем отделения его от многофункционального центра социального обслуживания (детского дома) Priedīte было ошибкой. Дети, получавшие услуги в этом учреждении, привыкли к персоналу и у каждого было свое доверенное лицо.
С некоторых пор дети снова живут в помещениях детского дома, где получают кризисную помощь. Руководство учреждения заявило, что в Pīlādzis и раньше были допущены ошибки, которые они пытаются исправить. Предполагается, что вскоре дети смогут вернуться в окрестности Крепости, поскольку размещение там предусматривает проект деинституционализации, в который вложены средства Европейского Союза.
Однако это может быть запоздалым решением, поскольку у жителей микрорайона сложилось очень негативное мнение. Они, мягко говоря, не рады возвращению подростков в микрорайон.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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