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Баста Раймс эмоционально рассказал о своих впечатлениях от выступления на концерте 50 Cent в Риге

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Американский рэпер Баста Раймс, который присоединился к концертному туру 50 Cent, в социальных сетях поделился впечатлениями от выступления в Риге. 

"Рига, Латвия, это была невероятно благословенная энергия, ошеломляющая! Со вторым аншлаговым концертом - в том же месте и в то же время! Рига определенно готова!" - поделился Баста Раймс впечатлениями от первого концерта в Риге.

Рэпер также опубликовал закулисное видео. "Вы сделали первую ночь волшебной! Это благословение - создать с вами что-то подобное. Спасибо за любовь! Чувствую, второй вечер будет еще более сумасшедшим!"

Уже сообщалось, что вечером 9 октября в "Арене Рига" выступил американский рэпер 50 Cent. Билеты на этот концерт были распроданы с рекордной скоростью, поэтому была достигнута договоренность о проведении дополнительного концерта 10 октября.

Галерея: Концерт 50 Cent в Риге

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