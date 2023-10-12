Баста Раймс эмоционально рассказал о своих впечатлениях от выступления на концерте 50 Cent в Риге

"Рига, Латвия, это была невероятно благословенная энергия, ошеломляющая! Со вторым аншлаговым концертом - в том же месте и в то же время! Рига определенно готова!" - поделился Баста Раймс впечатлениями от первого концерта в Риге.

Рэпер также опубликовал закулисное видео. "Вы сделали первую ночь волшебной! Это благословение - создать с вами что-то подобное. Спасибо за любовь! Чувствую, второй вечер будет еще более сумасшедшим!"

Уже сообщалось, что вечером 9 октября в "Арене Рига" выступил американский рэпер 50 Cent. Билеты на этот концерт были распроданы с рекордной скоростью, поэтому была достигнута договоренность о проведении дополнительного концерта 10 октября.

Галерея: Концерт 50 Cent в Риге