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Израильская армия полностью окружила сектор Газа и готовится к возможной наземной операции

rus.tvnet.lv
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Израильская самоходная артиллерия у сектора Газа.
Израильская самоходная артиллерия у сектора Газа. Фото: Jack Guez

Израильская армия готовится к наземной атаке на боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа, однако политическое руководство страны еще не приняло решения, сообщила армия в четверг, 12 октября.

"Мы ждем, чтобы увидеть, какое решение примет наше политическое руководство по поводу возможной наземной операции, - заявил журналистам представитель армии Ричард Хехт. - Решение пока не принято (...). Но мы готовимся к наземному маневру", - добавил он.

Армия перебросила десятки тысяч военнослужащих на границу с сектором Газа и продолжает бомбардировки региона. Израиль также полностью блокировал сектор, прекратив туда поставки электроэнергии, воды и топлива. Министр энергетики Исраэль Кац ранее в четверг заявил, что поставки не будут возобновлены, пока боевики ХАМАС не освободят всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы готовимся к следующим этапам войны (...), готовим несколько оперативных планов действий в чрезвычайных ситуациях", - сказал Хехт. По его словам, потенциальная операция "может быть проведена с воздуха, может быть комбинированной с моря и воздуха".

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