Открывается Кекавская окружная дорога: один из ее участков станет первой в Латвии скоростной дорогой

Как поясняет LVC​, максимальная скорость на этом участке составит до 120 км/ч, а в период зимнего содержания дорог с 16 октября (или раньше при наступлении зимних погодных условий) до 15 апреля - 90 км/ч.

Правила скоростной автомагистрали предусматривают, что по этой дороге разрешено движение только мотоциклам, трициклам, квадроциклам, автомобилям и автобусам. Велосипедистам и пешеходам по этому участку перемещаться не разрешено, но для них предусмотрена инфраструктура на параллельных дорогах.

Также на участке будет запрещено движение задним ходом, а также управление тракторами. При этом в LVC подчеркивают, что на маршруте кольцевой дороги транспортным средствам будет запрещено останавливаться и парковаться - об этом свидетельствует горизонтальная разметка - сплошная белая линия.