Всемирный день яиц: за пожертвование Украине можно получить яйца латвийских производителей

По ее словам, в прошлом году оборот латвийской отрасли птицеводства составил 130 млн евро. В отрасли занято более 2000 человек, а в виде налогов ежегодно вносится почти 15 млн евро.

"Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад и жертвует в поддержку Украины - и гражданскому населению, и военным беженцам, и армии. Потребностей много, и они не уменьшаются, кроме того, нужно помнить, что приближается зима, которая особенно сурова в военное время", - подчеркнул руководитель общества Tavi draugi Улвис Новикс.

Пожертвования во время акции можно внести и наличными деньгами, и безналичными, так как будут доступны терминалы для расчетов картами. Сумма пожертвования начинается с 1 евро, а в качестве подарка жертвующий получит упаковку из шести яиц Balticovo.