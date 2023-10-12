Всемирный день яиц: за пожертвование Украине можно получить яйца латвийских производителей

В пятницу, 13 октября, во Всемирный день яиц Латвийская объединенная ассоциация отрасли птицеводства (LAPNA) проводит акцию "Сила латвийских яиц для Украины", приглашая людей жертвовать Украине и получить в подарок яйца латвийских производителей, тем самым символически демонстрируя единство и значение отрасли для народного хозяйства страны, сообщила исполнительный директор ассоциации Анна Эрлиха.
LAPNA организует эту акцию в сотрудничестве с обществом Tavi draugi, а пожертвования предназначены для приобретения необходимых жителям Украины предметов повседневного спроса.
Автобус акции остановится в трех точках Риги и будет находиться там в течение определенного времени (или до момента, пока не закончатся яйца) - в комплексе Jaunā Teikа возле скульптуры обезьяны с 8:30 до 10:00, возле торгового центра Spice на парковке у входа C с 11:30 до 14:30 и на парковке возле Агенскалнского рынка с 16:00 до 19:00.
Всемирный день яиц - международное событие, отмечаемое с 1996 года. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности людей и популяризацию яиц как полезного продукта.
"Во Всемирный день яиц мы не только отмечаем праздник, но и хотим подчеркнуть значение птицеводства и отрасли производства яиц и в экономике страны, и в нашей повседневной жизни. Если сравнить с нашим ВВП, то, согласно международным данным, Латвия входит в число стран, которые оказали очень большую помощь Украине. Этим мероприятием мы хотим призвать людей быть лидерами и в поддержке наших производителей, потому что только так наше народное хозяйство будет сильным, и мы сможем решать не только наши местные проблемы, но и помогать другим", - отмечает Анна Эрлиха.
По ее словам, в прошлом году оборот латвийской отрасли птицеводства составил 130 млн евро. В отрасли занято более 2000 человек, а в виде налогов ежегодно вносится почти 15 млн евро.
"Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад и жертвует в поддержку Украины - и гражданскому населению, и военным беженцам, и армии. Потребностей много, и они не уменьшаются, кроме того, нужно помнить, что приближается зима, которая особенно сурова в военное время", - подчеркнул руководитель общества Tavi draugi Улвис Новикс.
Пожертвования во время акции можно внести и наличными деньгами, и безналичными, так как будут доступны терминалы для расчетов картами. Сумма пожертвования начинается с 1 евро, а в качестве подарка жертвующий получит упаковку из шести яиц Balticovo.
"Мы действительно убеждены, что в латвийских яйцах и любом другом произведенном в Латвии продукте питания есть сила по ряду причин. Во-первых, яйца - это замечательный продукт, которые содержит доступный и полезный белок и не только. Во-вторых, латвийские производители инвестируют в безопасность продуктов питания, устойчивое развитие, благополучие кур, а также открыто рассказывают о принципах своей деятельности, чтобы потребитель получил по возможности лучший продукт. В-третьих, отрасль обладает большим экспортным потенциалом, и это приносит деньги в бюджет. В прошлом году Balticovo экспортировало 70% своей продукции, а с 2020 года мы инвестировали около 40 млн евро в инфраструктуру, чтобы куры чувствовали себя более свободно", - поясняет член LAPNA и член правления Balticovo Томс Аушкапс.
Общество Tavi draugi оказывает скоординированную гуманитарную помощь гражданским жителям Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное участие жителей Латвии, организаций и предприятий в оказании помощи. До начала войны общество оказывало помощь и поддержку нуждающимся или столкнувшимся с проблемами семьям здесь, в Латвии, но с первого дня войны фокус резко сместился на оказание помощи Украине, в том числе оказывается помощь украинским беженцам на пограничных пунктах на латвийско-российской границе. В прошлом году общество направило в Украину помощь на сумму около 5 млн евро, а ее объём составил около 10 тыс. куб. м.
Собранные в ходе акции LAPNA и Tavi draugi средства будут использованы для приобретения предметов первой необходимости, например, средств гигиены, и их отправки в Украину.
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