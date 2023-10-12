Израиль назвал условие снятия энергоблокады с сектора Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что энергетическая блокада сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока боевики палестинского радикального движения ХАМАС не освободят заложников. "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, и ни один бензовоз не въедет (на территорию сектора Газа) до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", - написал Кац в своем микроблоге на платформе X в четверг, 12 октября.