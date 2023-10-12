Рижская дума объяснила, зачем переименовывать Пушкинский лицей

Как сообщает журналистка портала Юлия Бите, в Рижской думе признаются, что инициатива о смене имени Пушкинского лицея исходила не от самого учебного заведения, а от муниципальных депутатов.

"Война в Украине очень четко обозначила пределы толерантности, и имя А. Пушкина в названии образовательного учреждения недопустимо", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Он добавил, что Пушкин является "символом" русского мира.

В самой школе от общения с журналистами по этому вопросу неоднократно отказывались. Что касается родителей, учеников и сотрудников, то опрошенные Rus.LSM.lv люди были недовольны принятым решением.

В свою очередь, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина заявила, что с родителями и сотрудниками этот вопрос обсуждался.

"Я вчера разговаривала с директором. В принятии решений были задействованы и школьный совет, и родительский совет, и совет педагогов. Так что, конечно, решение сложное. И я думаю, никто до конца недоволен решением. Но это и называется компромиссом", - заявила она.