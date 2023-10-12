Рижская дума объяснила, зачем переименовывать Пушкинский лицей

Часть родителей учеников Пушкинского лицея узнали о переименовании школы уже после принятия решения. Об этом сообщает портал Rus.LSM.lv. Рижская дума объяснила причины переименования, тогда как некоторые в самой школе им недовольны.
Как сообщает журналистка портала Юлия Бите, в Рижской думе признаются, что инициатива о смене имени Пушкинского лицея исходила не от самого учебного заведения, а от муниципальных депутатов.
"Война в Украине очень четко обозначила пределы толерантности, и имя А. Пушкина в названии образовательного учреждения недопустимо", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Он добавил, что Пушкин является "символом" русского мира.
В самой школе от общения с журналистами по этому вопросу неоднократно отказывались. Что касается родителей, учеников и сотрудников, то опрошенные Rus.LSM.lv люди были недовольны принятым решением.
В свою очередь, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина заявила, что с родителями и сотрудниками этот вопрос обсуждался.
"Я вчера разговаривала с директором. В принятии решений были задействованы и школьный совет, и родительский совет, и совет педагогов. Так что, конечно, решение сложное. И я думаю, никто до конца недоволен решением. Но это и называется компромиссом", - заявила она.
Не согласен с ним и выпускник лицея, культуролог Денис Ханов.
"Пушкинский лицей навсегда останется в памяти тех, кто там учился. (..) Лицей нельзя снести и переименовать его в ментальном смысле", - заявил он.
Напомним, ранее Гейкина в своем Facebook написала, что принято решение о переименовании Пушкинского лицея.
По ее словам, родители, ученики и учителя поддержали идею о переименовании лицея в лицей Броце или лицей И.К.Броце.
Иоганн Кристоф Бротце - лифляндский педагог, историк и этнограф. Он родился в 1742 году в Герлице. Учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах.
С 1769 года преподаватель Императорского лицея в Риге, впоследствии его ректор и старший преподаватель. Умер в Риге 4 (16) августа 1823 года.
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