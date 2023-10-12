В понедельник будет организован спецрейс из Израиля в Латвию

Она отметила, что МИД в сотрудничестве с национальной авиакомпанией airBaltic и другими странами ищет возможные решения для вывоза подданных Латвии из Израиля. До сих пор airBaltic индивидуально обращалась к своим пассажирам и предлагала альтернативные возможности полетов - в другие даты или с другими авиакомпаниями.

Пресс-секретарь МИД призвала учесть, что многие авиакомпании отменяют запланированные полеты, тем самым снижаются возможности быстрого выезда из страны. Поэтому МИД призвал Латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic совершить специальный полет по маршруту Рига - Тель-Авив - Рига, который обеспечил бы возможность возвращения домой тем латвийцам, которые хотят выехать из Израиля. Специальный полет планируется совершить в понедельник, 16 октября.

Эглите отметила, что, согласно информации МИД и посольства Латвии в Израиле, сейчас в Израиле находятся около 143 подданных Латвии, которые ищут возможности выезда из страны. Поскольку число подданных Латвии, нуждающихся в выезде, может быть не полным, МИД призывает латвийцев, желающих из Израиля вернуться в Латвию, связаться с Консульским департаментом МИД по круглосуточному телефону +371 26 33 77 11 или по адресу электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что МИД внимательно следит за ситуацией в Израиле, где в выходные было объявлено военное положение из-за атак террористической организации ХАМАС.

В airBaltic сообщили, что на запланированном 16 октября рейсе будет 148 мест. Компания подчеркивает, что безопасность пассажиров, экипажа и полетов является ее приоритетом. airBaltic внимательно следит за ситуацией в Израиле и оставляет за собой право изменить время или отменить запланированный рейс.