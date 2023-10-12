Главное за 12 октября ⟩ Закрытие пограничных пунктов, первая в Латвии скоростная дорога и подробности убийства маленькой Юстине

В рамках проекта деинституционализации в Даугавпилсе детей из детского дома перевели в семейный дом Pīlādzis в окрестностях Даугавпилсской крепости. Целью проекта была интеграция детей в общество, позволяющая им жить более свободно, в среде, более близкой к их семьям. Однако амбициозные планы потерпели неудачу, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, рассказали, во сколько им обошелся медовый месяц, прошедший в Южной Африке.

За рубежом:

Россия ограничила въезд в страну граждан Украины из Евросоюза (ЕС), определив два пункта для пересечения границы, из которых на суше находится лишь один, выяснило агентство LЕТА в офисе министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша.

Сектор Газа будет оставаться без воды и света, пока ХАМАС не освободит всех заложников, заявило Минэнерго Израиля. Боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа около 150 израильтян.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции в четверг заявил, что террористические атаки ХАМАС не обошли стороной и Эстонию. В эти выходные был убит один гражданин Эстонии.

Израильская армия готовится к наземной атаке на боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа, однако политическое руководство страны еще не приняло решения, сообщила армия в четверг, 12 октября.