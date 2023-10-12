В четверг, 12 октября, было принято множество важных решений. Углубленное разбирательство в ситуации в Резекне, ограничение входа в систему э-здоровья, запланированный спецрейс в Израиль. Кроме того произошло несколько крайне важных событий: как в мире, так и в Латвии. О главных новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 12 октября ⟩ Закрытие пограничных пунктов, первая в Латвии скоростная дорога и подробности убийства маленькой Юстине
Новости Латвии:
С 1 января 2024 года как жители Латвии, так и медицинские работники смогут подключиться к системе э-здоровья (e-veselība, eveseliba.gov.lv) только с помощью квалифицированных средств электронной идентификации - мобильного приложения eParaksts mobile или личной ID-карты (eID-карты), сообщила Национальная служба здравоохранения (NVD).
Министерство иностранных дел (МИД) в сотрудничестве с airBaltic в понедельник, 16 октября, планирует совершить специальный рейс из Израиля, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
Правительство в четверг на внеочередном заседании постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе.
Один из участков Кекавской окружной дороги станет первой в Латвии скоростной дорогой, на которой будет установлен дорожный знак №552 "Высокоскоростная дорога", проинформировали представители VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).
На заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению в среду, 11 октября, были поддержаны поправки к закону о создании государственного управления, которые предусматривают возможность увольнения нелояльных государству работников, если те не лояльны Латвии и Конституции.
Суд постановил снести построенный в Марупе возле спиленного векового дуба рядный дом, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
В рамках проекта деинституционализации в Даугавпилсе детей из детского дома перевели в семейный дом Pīlādzis в окрестностях Даугавпилсской крепости. Целью проекта была интеграция детей в общество, позволяющая им жить более свободно, в среде, более близкой к их семьям. Однако амбициозные планы потерпели неудачу, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, рассказали, во сколько им обошелся медовый месяц, прошедший в Южной Африке.
За рубежом:
Россия ограничила въезд в страну граждан Украины из Евросоюза (ЕС), определив два пункта для пересечения границы, из которых на суше находится лишь один, выяснило агентство LЕТА в офисе министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша.
Сектор Газа будет оставаться без воды и света, пока ХАМАС не освободит всех заложников, заявило Минэнерго Израиля. Боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа около 150 израильтян.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции в четверг заявил, что террористические атаки ХАМАС не обошли стороной и Эстонию. В эти выходные был убит один гражданин Эстонии.
Израильская армия готовится к наземной атаке на боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа, однако политическое руководство страны еще не приняло решения, сообщила армия в четверг, 12 октября.
Ночью на четверг, 12 октября, десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте на русском языке угрозы взрыва. Полиция призывает не паниковать и сообщает, что ответственные службы работают. Об этом сообщает эстонское издание Rus.Postimees.
Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.
Популярный российский комик Руслан Белый в интервью латвийскому YouTube-каналу "Говорящие Головы" признался, что его приятно удивила антивоенная позиция Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Технологический гигант Google объявил, что вскоре всем пользователям будут предложены "ключи доступа", которые станут основным методом авторизации, заменив традиционный метод входа при помощи паролей, сообщает TechCrunch.
Интересное чтиво:
А вы знаете, как называют жителей Салдуса? А кто написал известный латышский героический эпос "Лачплесис"? И какие есть вкусы у латвийского сырка Kārums? Смотрите новый выпуск передачи "Латвия для весёлых"! и проверяйте свои знания или интуицию. Среди участников - радиоведущий, YouTube-блогер, тиктокер, фотограф и две певицы.
Убийство маленькой Юстине в Роговке потрясло всю Латвию. Ее отец и мачеха частично признали свою вину, но, понятное дело, надеются, что им удастся избежать пожизненного заключения. Следующее судебное заседание назначено на 20 октября. Все в Роговке этого ждут и надеются на справедливый и очень суровый приговор. Выяснились ужасные подробности, которые доказывают: смерть Юстине не была несчастным случаем.
Британские издание The Guardian описало возможный сценарий сухопутной операции армии Израиля в секторе Газа, которая ожидается в качестве ответной реакции Израиля на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС в конце прошлой недели. Возможный сценарий обобщил журналист The Guardian Питер Бомонт, который ранее был корреспондентом издания в Израиле и работал в зонах боевых действий, в том числе и на Ближнем Востоке.
Россия собирается отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Госдума "проработает" этот вопрос в течение 10 дней вместе с Министерством иностранных дел. Между тем символические Часы Судного дня, предупреждающие об опасности ядерного апокалипсиса, сейчас показывают 90 секунд до полуночи.
Зачем Саули Ниинистё постоянно говорит о рисках ядерной войны. Станет ли Финляндия первой страной ЕС, которая откроет двери для России после войны в Украине. Что ждет эстонских рабочих в Финляндии, а что ждет россиян, убежавших от войны через российско-финскую границу. Об этом Rus.Postimees рассказал политолог из Хельсинки.
Владимир Путин посетит Кыргызстан с официальным визитом. Это один из немногих визитов, который президент РФ совершает за рубеж после начала войны в Украине. Чего ждут от него в Бишкеке и почему Путин летит именно туда?
23-летняя жена мультимиллионера Линда Андраде из Дубая регулярно публикует фотографии и видео в своих аккаунтах в TikTok и Instagram, рассказывая, как она тратит миллионы в своей гламурной повседневной жизни. К тому же женщина тратит тысячи не только на дорогие сумочки или косметические процедуры – она готова распрощаться с 7000 долларами в магазине шоколадных конфет.
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