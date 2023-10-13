Между российской Колотиловкой и украинской Покровкой: коллапс на пограничном переходе

Люди остались на улице без теплых вещей, обогрева, еды и воды — лишнего с собой никто не брал, чтобы не тащить тяжелый багаж по гравию, да и перевозчики не разрешают провозить больше двух чемоданов на человека.

«Люди боятся отойти от этой стоянки, каждый думает: а вдруг случится чудо и он сегодня пройдет? И стоят, мерзнут. Хорошо тем, кто приехал с перевозчиком, — они хотя бы могут погреться в машине. Но как быть с теми, кто пользуется автобусом или такси? Такси ждать не будет. Люди выходят, видят очередь, а деваться им некуда, обратно не уедешь. В Колотиловке местная жительница сдает койкоместо, но их у нее всего десять. В Красной Яруге есть хостел — 800 рублей койка, но это почти 20 километров от границы. А ехать на чем? Опять такси — от 500 до 800 рублей», — рассказывает местная волонтерка Светлана.

Суммы на первый взгляд не кажутся высокими, если бы речь не шла о людях, которые выезжают из оккупации, прожив там много месяцев. У них часто нет не просто рублей, но и вообще денег.

Но ночь или две в хостеле — это не единственное, на что многим приходится тратиться.

Контекст Фото: BBC