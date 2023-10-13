Видео ⟩ В Риге столкнулись два автомобиля. Версии водителей отличаются

Авария произошла в микрорайоне Риги Атгазене. На перекрестке Виенибас гатве и улицы Гимнастикас столкнулись джип Mercedes и легковой автомобиль Nissan, сообщает передача Degpunktā.
Оба автомобиля далее были транспортированы на эвакуаторе.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
Версии случившегося у водителей отличаются. Водитель Mercedes сообщила, что поворачивала налево, завершая маневр. Дорожный знак перед перекрестком указывает, что ехать можно только прямо или поворачивать направо в направлении Риги. "Ехать налево просто запрещено", - говорит водитель Nissan.
Рядом с водителем Nissan в машине сидела девушка, которую в целях ее безопасности доставили в медицинское учреждение. После удара она жаловалась на боли в животе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!