Видео ⟩ В Риге столкнулись два автомобиля. Версии водителей отличаются

Оба автомобиля далее были транспортированы на эвакуаторе.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

Версии случившегося у водителей отличаются. Водитель Mercedes сообщила, что поворачивала налево, завершая маневр. Дорожный знак перед перекрестком указывает, что ехать можно только прямо или поворачивать направо в направлении Риги. "Ехать налево просто запрещено", - говорит водитель Nissan.

Рядом с водителем Nissan в машине сидела девушка, которую в целях ее безопасности доставили в медицинское учреждение. После удара она жаловалась на боли в животе.