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Видео ⟩ В Риге столкнулись два автомобиля. Версии водителей отличаются

rus.tvnet.lv
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В Риге столкнулись два автомобиля. Версии водителей отличаются
В Риге столкнулись два автомобиля. Версии водителей отличаются Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Авария произошла в микрорайоне Риги Атгазене. На перекрестке Виенибас гатве и улицы Гимнастикас столкнулись джип Mercedes и легковой автомобиль Nissan, сообщает передача Degpunktā.

Оба автомобиля далее были транспортированы на эвакуаторе.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

Версии случившегося у водителей отличаются. Водитель Mercedes сообщила, что поворачивала налево, завершая маневр. Дорожный знак перед перекрестком указывает, что ехать можно только прямо или поворачивать направо в направлении Риги. "Ехать налево просто запрещено", - говорит водитель Nissan.

Рядом с водителем Nissan в машине сидела девушка, которую в целях ее безопасности доставили в медицинское учреждение. После удара она жаловалась на боли в животе.

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