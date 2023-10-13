Израиль официально подтвердил приказ об эвакуации жителей севера сектора Газа

"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", – заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в соцсети X (Ранее Twitter).

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Ранее ООН получила информацию о том, что Израиль приказал жителям северной части сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов, сообщил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик.

"ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден, во избежание превращения и без того трагической ситуации в катастрофическую", - сказал он.

По данным ООН, приказ, который поступил около полуночи в пятницу,13 октября, затрагивает примерно 1,1 млн человек – половину населения всего сектора Газа. На севере сектора находится густонаселенный город Газа.

Он сказал, что израильские военные проинформировали работающих в Газе представителей ООН, что распоряжение также распространяется на всех сотрудников организации и тех, кто находится в ее помещениях, включая школы и больницы.

"ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий", – добавил Дюжаррик.

Уже сообщалось, что Израиль, судя по всему, последние дни готовится к наземному наступлению. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание.