"Меня уволили через 20 минут после поздравления Путина!" Бывший тренер эстонского клуба ищет работу в России

На вопрос, не сожалеет ли он о написанном, Йованович ответил: он не считает, что поздравление Владимира Путина - это что-то плохое.

"Я спортсмен, а не политик. Я имею право считать русских братьями сербов. Я знаю, что многие в России тоже так думают. У нас одна кровь, вера и церковь. Наши отцы и деды научили нас, кто друзья и кто к нам хорошо относится. Однако за последние 30 лет западные страны трижды бомбили Сербию.

В 1999 году моему сыну было десять месяцев. Как я могу забыть момент, когда в моей квартире разбилось стекло и мой сын заплакал?! Это как если бы кто-то пришел к тебе в дом, все разнес, перестрелял твоих братьев, а ты предложил им кофе. Серьезно?! Мы не идиоты и все понимаем", - заявил Йованович.

Он добавил, что Путин на данный момент является лучшим человеком на планете, который борется за свободу.

"Он борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас находятся на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь. Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что наше будущее - в НАТО. Их меньше 20 процентов, они никого не беспокоят. Это называется демократия".

Йованович отметил, что был бы рад, если бы российский клуб предложил ему работу, поскольку не верит, что западноевропейские клубы сделают это, когда узнают о том, что произошло в Эстонии.

Напомним, международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления - незаконную депортацию населения и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в РФ.

В сообщении суда добавляется, что есть "разумные основания" полагать, что Путин несет личную ответственность за это.