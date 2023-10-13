В прокуратуру передано дело против создателей преступной организации "Антифашисты Прибалтики"

VDD возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям. На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.