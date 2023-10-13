В прокуратуру передано дело против создателей преступной организации "Антифашисты Прибалтики"

10 октября Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы дела против шести жителей Латвии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в ее преступных действиях.
Как указала VDD, в ноябре прошлого года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
VDD возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям. На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
Одним из фигурантов дела является прокремлевская активистка Татьяна Андриец. Ранее Латвийское телевидение сообщило, что к делу причастны также еще два известных прокремлевских активиста - Александр Жгун и Станислав Букайнс.
За руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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