Жители негодуют: подарки стоимостью более 100 евро нужно будет декларировать

Можно будет не декларировать доходы от супруга или лиц, с которыми вы связаны родством до 3-й степени, если общий годовой доход не превышает 10 000 евро, но подарки, полученные от другого физического лица, придется декларировать, если их стоимость превышает 100 евро.

"Это значит, что вы не сможете купить своей девушке флакон духов, чтобы ей не пришлось это декларировать. И я действительно должен спросить у политиков, этот закон еще не принят в Сейме, что получает от этого общество?

Если я прочитаю в правительственной декларации, что правительство будет бороться с бюрократизацией, а затем готовится принять закон, который сделает каждого потенциальным нарушителем - это неразумно, это неправильно, это не национально", - сказал Нормунд Бергс, председатель правления правление SAF Tehnika.

Следует подчеркнуть, что поправки к закону "О подоходном налоге с населения" приняты правительством, их еще должен утвердить Сейм.