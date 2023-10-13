Главное за 13 октября ⟩ Декларирование подарков свыше 100 евро, трагическое убийство и в Латвии открыта скоростная дорога

За рубежом:

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что в пятницу, 13 октября, поступило уже 750 сообщений о якобы заминированных детских садах и школах. Сообщения продолжают поступать, и они направлены на создание паники.

В четверг, 12 октября, израильский парламент утвердил правительство "чрезвычайной ситуации", в котором к премьер-министру Биньямину Нетаньяху присоединился лидер оппозиции Бенни Ганц, пишет AFP.

Российские правоохранительные органы проводят в Москве обыски у адвокатов, которые ранее защищали политика Алексея Навального, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

На единственном действующем погранпереходе из России в Украину образовалась многодневная пробка. Хотя у коллапса есть и объективные причины, местные волонтеры, помогающие украинцам, говорят, что кризис во многом рукотворный. И создан он руками тех, кто решил заработать на людях, спасающихся от оккупации.

В пятницу, 13 октября, армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей сектора Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава для обеспечения своей безопасности, пишет Русская служба BBC.

SIA Norma-A, которая осуществляет пассажирские перевозки под брендом Ecolines, продолжит движение по маршруту Рига - Москва в ранее запланированном режиме, сообщили представители Ecolines.

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