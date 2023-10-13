Последний рабочий день принес нам множество важных событий - с 2025 года придется декларировать подарки, начиная со 100 евро, полиция завершила расследования убийства в Риге, а в Латвии открыли новую скоростную дорогу. Об этих и других новостях пятницы, 13 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 13 октября ⟩ Декларирование подарков свыше 100 евро, трагическое убийство и в Латвии открыта скоростная дорога
Новости Латвии:
С 2025 года все жители будут обязаны подавать декларацию о доходах в Службу государственных доходов (VID). Предприниматели указывают на абсурдные требования, например, декларировать подарки, начиная со 100 евро, если их подарил не родственник, сообщает Latvijas Radio.
На прошлой неделе сотрудники Криминальной полиции завершили расследование по делу об убийстве женщины и незаконном использовании платежных средств и передали материалы уголовного дела в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Заместитель председателя Рижской еврейской общины Дмитрий Крупников в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о личном опыте эвакуации близких родственников из Израиля и об акции поддержки, в которой может принять участие любой неравнодушный.
Сегодня, 13 октября, для движения открывается новая Кекавская окружная дорога, затраты на строительство которой составили 250,123 млн евро (без НДС), сообщили Latvijas valsts ceļi (LVC).
Ресторан Sēnīte с земельным участком 1,5 га приобрела латвийская компания Latvian Catering Company, которая уже 20 лет занимается организацией мероприятий с полным спектром услуг в Латвии.
За рубежом:
Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что в пятницу, 13 октября, поступило уже 750 сообщений о якобы заминированных детских садах и школах. Сообщения продолжают поступать, и они направлены на создание паники.
В четверг, 12 октября, израильский парламент утвердил правительство "чрезвычайной ситуации", в котором к премьер-министру Биньямину Нетаньяху присоединился лидер оппозиции Бенни Ганц, пишет AFP.
Российские правоохранительные органы проводят в Москве обыски у адвокатов, которые ранее защищали политика Алексея Навального, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.
На единственном действующем погранпереходе из России в Украину образовалась многодневная пробка. Хотя у коллапса есть и объективные причины, местные волонтеры, помогающие украинцам, говорят, что кризис во многом рукотворный. И создан он руками тех, кто решил заработать на людях, спасающихся от оккупации.
В пятницу, 13 октября, армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей сектора Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава для обеспечения своей безопасности, пишет Русская служба BBC.
SIA Norma-A, которая осуществляет пассажирские перевозки под брендом Ecolines, продолжит движение по маршруту Рига - Москва в ранее запланированном режиме, сообщили представители Ecolines.
Интересное чтиво:
В беседе с RUS TVNET владелец и шеф-повар юрмальского ресторана 36.LINE Лаурис Алексеев отметил, что ураган, 7 октября, вызвавший потерю электричества у 10 тысяч домохозяйств и разрушивший пляжи, их заведению значимого ущерба не нанес. Наоборот, были посетители, кто специально наблюдал неукротимую стихию прямо из их ресторана.
20 октября состоится суд по делу об убийстве маленькой Юстине Рейниковой. Ее отец и мачеха частично признали свою вину. В Роговке мы поговорили с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской. Она раскрыла новые детали, которые позволяют предположить, что смерть Юстине не была случайностью.
Российский юморист Максим Галкин в своих сторис в Instagram опроверг слухи о том, что находится в Риге.
Журнал Playboy объявил о прекращении трудовых отношений с ливано-американской моделью и бывшей порноактрисой Мией Халифой (настоящее имя Сара Джо Чамун) из-за ее публикаций в соцсетях с поддержкой нападения ХАМАС на Израиль.
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