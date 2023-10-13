Установлена ​​личность мальчика из Даугавпилса, который в соцсетях показывал боеприпасы

Мальчик, который в социальных сетях демонстрировал боеприпасы и предмет, похожий на огнестрельное оружие, задумал снятое видео как шутку для друзей, но один из них разместил видео для широкого просмотра.
После того, как такое видео появилось в Сети, сотрудники Госполиции в тот же день установили личность мальчика и, проверив обстоятельства происшествия, выяснили, что мальчик снял на видео себя и разослал его своим друзьям как шутку, а потом она разошлась по Сети и получила широкий резонанс, рассказали в полиции.
В ходе процессуальных действий сотрудники Госполиции провели проверку по месту жительства мальчика, где обнаружили несколько пустых гильз и части игрушечного оружия. Учитывая, что найденные предметы не являются уголовным правонарушением, происшествие будет оценено в административном порядке.
Уже сообщалось, что на видео, опубликованном в социальных сетях, мальчик использовал ненормативную лексику, утверждая, что он смог отразить нападения, предположительно в целях самообороны, поскольку у него были боеприпасы и огнестрельное оружие. Мальчик также приглашал жителей Даугавпилса прийти к нему, потому что он может раздать патроны и оружие.
На видео также видно, как мальчик сует руку в пластиковую коробку с патронами и, возможно, учебными боеприпасами.
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