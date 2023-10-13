Оружие, деньги и дипломатия. Как конфликт Израиля и ХАМАС уже влияет на войну России против Украины

Если конфликт затянется, а тем более если в него вступят другие стороны, прежде всего Иран, то потребности Израиля в помощи резко возрастут. «Хотя, пока я оцениваю вероятность, что Иран напрямую вступит в конфликт, менее чем в 50%», — отмечает эксперт.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, США, в частности, решили перебазировать свою авианосную группу в Средиземном море ближе к берегам Израиля, считает он.

Хватит ли денег?

Министр обороны США заверил Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, несмотря на конфликт в Израиле Фото: Reuters

Действительно, номенклатура вооружений, которые США предоставляют Украине и которые могут отправить Израилю, пересекается, но в «узком диапазоне», говорит бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Но, по его данным, израильский конфликт может повлиять на сроки формирования американских пакетов военной помощи для Киева.

«Влияние, скорее, будет по времени. Большого влияния на объемы поддержки в более длительной перспективе не прогнозирую, но краткосрочно, очевидно, он будет, — сказал Чалый Украинской службе Би-би-си. — Это связано с процессом принятия решений и выделения определенной номенклатуры вооружений».

Он допускает, что «частичное влияние» ситуация окажет на процесс принятия в США финансовых решений для военной помощи Украине и Израилю.

Пентагон 9 октября призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование, чтобы США могли одновременно предоставлять необходимую военную помощь двум странам.

По словам Зеленского, без американской помощи Украина может проиграть войну с Россией Фото: Reuters

Однако произойдет это не так быстро, поскольку работа Палаты представителей Конгресса все еще заблокирована после увольнения спикера Кевина Маккарти 3 октября.