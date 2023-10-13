Литовский военный самолет вывез из Израиля 42 человека, среди них - граждане Латвии

Самолет литовской армии Spartan доставил из Израиля в Турцию еще 42 человека, среди них - граждане Латвии.
Это подтвердил BNS в ночь на пятницу представитель вооруженных сил Литвы по связям с общественностью, майор Юргис Норвайша. Эвакуированные вернутся из Турции в Литву другим транспортом.
Spartan вылетел из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион сразу после 21:00 по местному и литовскому времени и приземлился в Анталье после полуночи.
По словам Норвайши, среди пассажиров было семеро детей и один младенец. В МИД сообщили, что Spartan доставил также граждан Израиля, Латвии и Франции.
Это был второй рейс самолета ВВС Литвы из Израиля для эвакуации людей, оказавшихся в зоне конфликта этой страны с ХАМАС.
МИД Литвы также призвал как можно скорее зарегистрироваться на будущие рейсы Spartan з Израиля, поскольку ситуация с безопасностью в регионе быстро меняется и возможностей покинуть страну становится все меньше.
Литовский военно-трансапортный самолет выполнил первый эвакуационный рейс в среду, когда в Анталью из Тель-Авива были доставлены 29 пассажиров.
Spartan будет дежурить в Турции до 15 октября.
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