Литовский военный самолет вывез из Израиля 42 человека, среди них - граждане Латвии

Это подтвердил BNS в ночь на пятницу представитель вооруженных сил Литвы по связям с общественностью, майор Юргис Норвайша. Эвакуированные вернутся из Турции в Литву другим транспортом.

Spartan вылетел из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион сразу после 21:00 по местному и литовскому времени и приземлился в Анталье после полуночи.

По словам Норвайши, среди пассажиров было семеро детей и один младенец. В МИД сообщили, что Spartan доставил также граждан Израиля, Латвии и Франции.

Это был второй рейс самолета ВВС Литвы из Израиля для эвакуации людей, оказавшихся в зоне конфликта этой страны с ХАМАС.

МИД Литвы также призвал как можно скорее зарегистрироваться на будущие рейсы Spartan з Израиля, поскольку ситуация с безопасностью в регионе быстро меняется и возможностей покинуть страну становится все меньше.

Литовский военно-трансапортный самолет выполнил первый эвакуационный рейс в среду, когда в Анталью из Тель-Авива были доставлены 29 пассажиров.

Spartan будет дежурить в Турции до 15 октября.