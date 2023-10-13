ХАМАС призывает жителей Газы не слушать приказ об эвакуации

Исламистская группировка назвала предупреждения ЦАХАЛ ложной пропагандой и призвала людей их игнорировать.

"Оккупационные власти пытаются распространять и тиражировать ложную пропаганду с помощью различных средств, стремясь вызвать замешательство среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Салама Мааруфа,

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя заявление ХАМАС, сказал, что боевики используют мирных жителей и подвергают их опасности.

"Ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется, будет лежать на ХАМАС", - добавил военный.