Руководство ХАМАС заявило, что жители Газы не должны покидать свои дома, не смотря на то, что Армия обороны Израиля отдала приказ об эвакуации жителей севера сектора, пишет Русская служба BBC.
ХАМАС призывает жителей Газы не слушать приказ об эвакуации
Исламистская группировка назвала предупреждения ЦАХАЛ ложной пропагандой и призвала людей их игнорировать.
"Оккупационные власти пытаются распространять и тиражировать ложную пропаганду с помощью различных средств, стремясь вызвать замешательство среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Салама Мааруфа,
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя заявление ХАМАС, сказал, что боевики используют мирных жителей и подвергают их опасности.
"Ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется, будет лежать на ХАМАС", - добавил военный.
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