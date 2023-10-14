"Папа, меня ранили. Помоги". Сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в резне в кибуце Кфар-Аза

После развода родителей 22-летняя Нета Портал шесть лет не общалась со своим отцом. Но когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в ее дом в кибуце Кфар-Аза и выпустили в нее шесть пуль, она знала, что отец – единственный, кто может ее спасти.
Шимон Портал – полицейский, и к тому моменту, как от Неты пришло первое смс-сообщение, он уже вел бой с боевиками в соседнем городе Сдерот.
«Они уже близко», — успела написать ему Нета, прежде чем боевики вошли в дом.
«Запрись и, пожалуйста, отвечай мне», — ответил отец.
Но убийства в кибуце к тому моменту уже начались.
Мы встретились с Нетой в одной из больниц Тель-Авива. Врачи извлекли пять пуль из ее левой ноги и одну из правой.
Ее трясет, когда она рассказывает о событиях того дня и о том, как периодически теряла сознание, когда боевики открыли первую стрельбу в кибуце.
Они ворвались в мамад (специальное укрепленное помещение для жильцов квартиры, дома или многоквартирного здания, в основном призванное защищать от ракетных обстрелов – ред.) и открыли огонь, вспоминает Нета.
«Они стреляли в людей. Они стреляли в детей. Люди кричали: „пожалуйста, нет, не надо“. Я пыталась не отключаться от реальности, потому что не хотела умирать», — рассказывает девушка. Все это она наблюдала со стороны.
Рядом с ней на больничной кровати сидит ее молодой человек Сантьяго (Санти) и с трудом сдерживает слезы.
Пара провела в кибуце Кфар-Аза четыре месяца. По их словам, это самое красивое место на земле.
Они держатся за руки и костяшки их пальцев белеют по мере того, как Нета продолжает свой рассказ: «Санти сказал мне: „Нета, пожалуйста, прыгай в окно“. Я начала открывать окно и увидела 10 или 15 террористов».
В то, что происходило за окном, было невозможно поверить.
«Они стояли на крыше автомобиля с автоматами в руках, курили и смеялись, будто они приехали в отпуск».
Нета говорит, что они с Санти боялись выходить наружу, но когда один из боевиков бросил внутрь дома гранату, Санти схватил ее и они выпрыгнули в окно одновременно.
«Террористы увидели нас и начали стрелять», — говорит девушка.
Ее ранило в ноги.
«Сантьяго кричал мне: „вставай, беги. Если ты не встанешь, мы погибнем. Мы умрем“».
Он смог донести ее до относительно безопасного места в двух улицах от их дома. Они спрятались под кучей мусора и старались не проронить ни звука.
Сантьяго, производя как можно меньше шума, пытался перебинтовать ногу Неты своей футболкой, чтобы остановить кровь. Она в это время смогла отправить отцу еще одно сообщение.
Шимон Портал находится здесь же, у больничной кровати дочери. Он рассказал, каково это – получать такие сообщения от своего ребенка.
«Мое сердце остановилось. Мой мозг кипел. Я был в бешенстве».
В тот момент, когда Нета написала ему из-под кучи мусора, Шимон в гражданской одежде и на обычной машине уже подъехал к кибуцу Кфар-Аза.
Но боевики открыли по нему огонь, и ему пришлось ретироваться в изрешеченном пулями автомобиле.
Он смог выехать из поля зрения боевиков, пришел в себя и предпринял вторую попытку спасти свою дочь.
В это раз стояла тишина, и он начал звать Нету.
«Неожиданно к моей машине подбежали три маленькие девочки. Они услышали мой голос на иврите. Я открыл дверь, они начали забираться внутрь, но тут из домов вышли террористы и начали стрелять в нас».
Шимону с детьми удалось скрыться. Но надо было найти Нету.
Он не знал, где она жила, и пошел по координатам, которые она сумела ему прислать.
Нета нашлась. Вместе с Сантьяго, тоже раненным в ногу, они сели в машину отца и поехали в ближайшую больницу.
Воссоединение отца и дочери произошло посреди одной из самых ужасных трагедий в истории Израиля.
«Моя прекрасная дочь. Она вернулась ко мне», — говорит Шимон, стоя в палате и любуясь Нетой в больничной робе.
Но счастье от обретения дочери существует в нем вместе с яростью.
«Она ребенок мирного времени, она верит в мир и не понимает, почему они [боевики] убили маленьких детей в кибуце», — говорит Шимон.
Нета заметно устала, и пока ее медсестра отправилась за обезболивающими, я успеваю задать ей вопрос: как, по ее мнению, израильское правительство должно отреагировать на резню в ее общины и другие зверства.
Настроение Неты меняется, она наполняется яростью:
«Честно? Я больше никогда не хочу столкнуться с ХАМАС в своей жизни. Мы должны уничтожить их одного за другим. Нам надо быть сильными».
Что же должна сделать армия?
«Армия должна войти внутрь Газы. Они должны убить террористов одного за другим. Я всем сердце желаю мира, но не думаю, что мир возможен», — говорит Нета.
Она тяжело дышит.
«Простите, что я это говорю, но я была у себя дома, когда они пришли убить меня в моей постели», — говорит девушка.
Я задаю последний вопрос: задумывается ли она о мирных жителях Газы, которые неизбежно погибнут в ходе столь масштабной операции?
«Все, что я говорю, касается джихадистов и ХАМАС. Моя страна не желает навредить мирным жителям. Я лично тоже этого не хочу. Я желаю им безопасности и не думаю, что они должны умирать. Так же как и я не должна умирать. Они такие же как я. Но мы должны бороться», — завершает нашу беседу Нета.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.