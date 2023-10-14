"Папа, меня ранили. Помоги". Сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в резне в кибуце Кфар-Аза

Рядом с ней на больничной кровати сидит ее молодой человек Сантьяго (Санти) и с трудом сдерживает слезы.

Шимон Портал Фото: BBC

Пара провела в кибуце Кфар-Аза четыре месяца. По их словам, это самое красивое место на земле.

Они держатся за руки и костяшки их пальцев белеют по мере того, как Нета продолжает свой рассказ: «Санти сказал мне: „Нета, пожалуйста, прыгай в окно“. Я начала открывать окно и увидела 10 или 15 террористов».

В то, что происходило за окном, было невозможно поверить.

«Они стояли на крыше автомобиля с автоматами в руках, курили и смеялись, будто они приехали в отпуск».

Нета говорит, что они с Санти боялись выходить наружу, но когда один из боевиков бросил внутрь дома гранату, Санти схватил ее и они выпрыгнули в окно одновременно.

«Террористы увидели нас и начали стрелять», — говорит девушка.

Кфар Аза после нападения ХАМАС Фото: BBC

Ее ранило в ноги.

«Сантьяго кричал мне: „вставай, беги. Если ты не встанешь, мы погибнем. Мы умрем“».

Он смог донести ее до относительно безопасного места в двух улицах от их дома. Они спрятались под кучей мусора и старались не проронить ни звука.

Сантьяго, производя как можно меньше шума, пытался перебинтовать ногу Неты своей футболкой, чтобы остановить кровь. Она в это время смогла отправить отцу еще одно сообщение.

Сообщения Неты и Шимона Портал Фото: BBC