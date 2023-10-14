ХАМАС поблагодарил Путина за "усилия РФ, направленные на прекращение сионистской агрессии"

"Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там", - цитирует ХАМАС российское издание РИА "Новости".

В сообщении также отмечается, что ХАМАС приветствует активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Как пишет белорусский портал "Зеркало", о похвалах ХАМАС в адрес президента России сообщило и издание Washington Post. Как отмечается в публикации, движение ценит то, что Москва осудила блокаду Газы и предпринимает "неустанные усилия" по прекращению атак Израиля.

Напомним, ранее Путин на саммите глав стран-участниц СНГ предупредил Израиль о "серьезных последствиях" во время наземной операции в Газе.

"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - заявил президент России, отметив, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.

Путин, чья армия снесла с лица земли Мариуполь, уверен, что в случае ввода израильской армии в Газу "потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми".

Там же почти два миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле", - заявил президент России, ни разу не осудив действия террористов ХАМАС и "Исламского джихада", которые устроили бойню и резню в Израиле рано утром 7 октября.