Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС - одного из руководителей нападения

Армия обороны Израиля объявила, что военнослужащие выявили "террористическую ячейку", пытавшуюся проникнуть на израильскую территорию из Ливана. Часть террористов была уничтожена в результате удара беспилотника.

С тех пор, как неделю назад исламистская боевая группировка ХАМАС начала свои атаки на Израиль, ее армия вступила в столкновение с ливанской шиитской группировкой Хезболла на северной границе страны с Ливаном.

Растут опасения, что Хезболла причастна к нападению на Израиль. В прошлом эта ливанская шиитская группировка неоднократно совершала нападения на Израиль с территории Ливана. Эти нападения часто осуществлялись при поддержке Ирана.

Израильская армия также объявила о ликвидации Мерада Абу Мерада, руководителя воздушных сил ХАМАС в городе Газа, который считается организатором нападения на Израиль, предпринятого ХАМАС на прошлой неделе. Так, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что

Абу Мерад "во время субботней бойни в значительной степени отвечал за руководство террористами", среди которых были и боевики, проникшие с воздуха на парапланах.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

Неделю назад ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, пересек границу и устроил жестокую резню в южных израильских поселениях и на музыкальном фестивале, убив более 1300 человек и ранив 3 391. Израиль заявил, что в плену у террористов находятся 100-150 человек.

В ответ на нападение Израиль начал интенсивные бомбардировки Газы. По данным министерства здравоохранения Газы, погибло более 1 900 палестинцев и более 6 600 получили ранения.

Ночью в субботу израильские военные самолеты нанесли удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа.

Евросоюз, США и Израиль признали ХАМАС террористической организацией.