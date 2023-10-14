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Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС - одного из руководителей нападения

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Израильская самоходная артиллерия у сектора Газа.
Израильская самоходная артиллерия у сектора Газа. Фото: Jack Guez

В субботу армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала возможную группу террористов, которые пытались проникнуть в Израиль со стороны Ливии, кроме того, ликвидирован глава воздушных сил движения ХАМАС Мерад Абу Мерад, пишет dpa.

Армия обороны Израиля объявила, что военнослужащие выявили "террористическую ячейку", пытавшуюся проникнуть на израильскую территорию из Ливана. Часть террористов была уничтожена в результате удара беспилотника.

С тех пор, как неделю назад исламистская боевая группировка ХАМАС начала свои атаки на Израиль, ее армия вступила в столкновение с ливанской шиитской группировкой Хезболла на северной границе страны с Ливаном.

Растут опасения, что Хезболла причастна к нападению на Израиль. В прошлом эта ливанская шиитская группировка неоднократно совершала нападения на Израиль с территории Ливана. Эти нападения часто осуществлялись при поддержке Ирана.

Израильская армия также объявила о ликвидации Мерада Абу Мерада, руководителя воздушных сил ХАМАС в городе Газа, который считается организатором нападения на Израиль, предпринятого ХАМАС на прошлой неделе. Так, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что

Абу Мерад "во время субботней бойни в значительной степени отвечал за руководство террористами", среди которых были и боевики, проникшие с воздуха на парапланах.

Неделю назад ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, пересек границу и устроил жестокую резню в южных израильских поселениях и на музыкальном фестивале, убив более 1300 человек и ранив 3 391. Израиль заявил, что в плену у террористов находятся 100-150 человек.

В ответ на нападение Израиль начал интенсивные бомбардировки Газы. По данным министерства здравоохранения Газы, погибло более 1 900 палестинцев и более 6 600 получили ранения.

Ночью в субботу израильские военные самолеты нанесли удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа.

Евросоюз, США и Израиль признали ХАМАС террористической организацией.

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