Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС - одного из руководителей нападения

В субботу армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала возможную группу террористов, которые пытались проникнуть в Израиль со стороны Ливии, кроме того, ликвидирован глава воздушных сил движения ХАМАС Мерад Абу Мерад, пишет dpa.
Армия обороны Израиля объявила, что военнослужащие выявили "террористическую ячейку", пытавшуюся проникнуть на израильскую территорию из Ливана. Часть террористов была уничтожена в результате удара беспилотника.
С тех пор, как неделю назад исламистская боевая группировка ХАМАС начала свои атаки на Израиль, ее армия вступила в столкновение с ливанской шиитской группировкой Хезболла на северной границе страны с Ливаном.
Растут опасения, что Хезболла причастна к нападению на Израиль. В прошлом эта ливанская шиитская группировка неоднократно совершала нападения на Израиль с территории Ливана. Эти нападения часто осуществлялись при поддержке Ирана.
Израильская армия также объявила о ликвидации Мерада Абу Мерада, руководителя воздушных сил ХАМАС в городе Газа, который считается организатором нападения на Израиль, предпринятого ХАМАС на прошлой неделе. Так, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что
Абу Мерад "во время субботней бойни в значительной степени отвечал за руководство террористами", среди которых были и боевики, проникшие с воздуха на парапланах.
IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023
Неделю назад ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю из сектора Газа, пересек границу и устроил жестокую резню в южных израильских поселениях и на музыкальном фестивале, убив более 1300 человек и ранив 3 391. Израиль заявил, что в плену у террористов находятся 100-150 человек.
В ответ на нападение Израиль начал интенсивные бомбардировки Газы. По данным министерства здравоохранения Газы, погибло более 1 900 палестинцев и более 6 600 получили ранения.
Ночью в субботу израильские военные самолеты нанесли удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа.
Евросоюз, США и Израиль признали ХАМАС террористической организацией.
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