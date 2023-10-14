Покинуть Израиль: билеты на эвакуационный рейс airBaltic из Тель-Авива в Ригу подорожали

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с airBaltic в понедельник, 16 октября, планирует осуществить специальный рейс из Израиля, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
Как в пятницу сообщал телеканал TV3, стоимость билета за одно место на этом рейсе - 290 евро, однако эта цена уже выросла до 340 евро.
Изменения связаны с увеличением стоимости страховки на данный рейс, сообщило пассажирам Министерство иностранных дел. Эту информацию министерство подтвердило TVNET.
Напомним, на эвакуационный рейс из Тель-Авива в Ригу заявки подали 143 человека.
Как сообщила авиакомпания airBaltic, на запланированном на 16 октября рейсе будет доступно 148 мест. На предприятии отметили, что безопасность пассажиров, экипажа и полета - главный приоритет airBaltic. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией в Израиле и в случае изменения обстоятельств оставляет за собой право изменить или отменить рейс.
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