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В Риге в колодец глубиной два метра провалился мужчина: потребовалась помощь спасателей

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Решетка на колодце. Иллюстративное фото
Решетка на колодце. Иллюстративное фото Фото: Torruzzlo/shutterstock

Утром в пятницу, 13 октября, спасатели оказали помощь человеку в Риге, на улице Луцавсалас, который упал в двухметровый колодец и не мог своими силами из него выбраться, сообщает Пожарно-спасательная служба (VUGD).

Спасатели вытащили человека из колодца и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 56 вызовов, из которых 15 были связаны с тушением пожаров, 32 - со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

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