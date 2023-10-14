Армия Израиля извинилась за смерть журналиста агентства Reuters во время налета

BREAKING: Israeli air strikes in south Lebanon have killed one journalist and wounded three others including two Al Jazeera journalists. pic.twitter.com/xtn9R4u7W2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2023

"Мы очень сожалеем из-за смерти журналиста", - заявил представитель пресс-службы израильской армии Ричард Хехт.

Однако армия Израиля не взяла на себя ответственность за случившееся, в результате которого погиб представитель Reuters и были ранены шесть других журналистов. Хехт пообещал, что израильская армия расследует "трагический инцидент".

Убитый в пятницу на юге Ливана недалеко от границы с Израилем видеограф Reuter» Исам Абдаллах был похоронен в субботу в родном городе Хиам.

На его похоронах побывали сотни людей, в том числе десятки журналистов и ливанских политиков.

📸 [Pictures] The funeral procession of journalist Issam Abdallah, in Khiam, South #Lebanon.



Credits: Mohammed Yassine (@Moe_Yassn)



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Ливанец погиб, когда вечером в пятницу в селе Альма-эш-Шааб близ границы упал снаряд, выпущенный Израилем, и попал в место, где собрались представители международных СМИ, которые сообщают об обстрелах.

В результате инцидента были ранены еще двое журналистов Reuters, оператор и репортер катарской телекомпании "Аль-Джазира", а также фотограф и видеограф французского агентства новостей.