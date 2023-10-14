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Армия Израиля извинилась за смерть журналиста агентства Reuters во время налета

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Погибший журналист агентства Reuters
Погибший журналист агентства Reuters Фото: Reuters/ScanPix

Армия Израиля в субботу принесла извинения за убийство видеографа информационного агентства Reuters, когда запущенный при налете снаряд упал в Ливане.

"Мы очень сожалеем из-за смерти журналиста", - заявил представитель пресс-службы израильской армии Ричард Хехт.

Однако армия Израиля не взяла на себя ответственность за случившееся, в результате которого погиб представитель Reuters и были ранены шесть других журналистов. Хехт пообещал, что израильская армия расследует "трагический инцидент".

Убитый в пятницу на юге Ливана недалеко от границы с Израилем видеограф Reuter» Исам Абдаллах был похоронен в субботу в родном городе Хиам.

На его похоронах побывали сотни людей, в том числе десятки журналистов и ливанских политиков.

Ливанец погиб, когда вечером в пятницу в селе Альма-эш-Шааб близ границы упал снаряд, выпущенный Израилем, и попал в место, где собрались представители международных СМИ, которые сообщают об обстрелах.

В результате инцидента были ранены еще двое журналистов Reuters, оператор и репортер катарской телекомпании "Аль-Джазира", а также фотограф и видеограф французского агентства новостей.

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