Армия Израиля открыла новый маршрут для эвакуации жителей севера сектора Газа

Сотни тысяч палестинцев в секторе Газа последовали призыву и направились на юг, сообщили израильские силы обороны.

Представитель пресс-службы израильской армии Ричард Хехт подчеркнул в субботу, что израильская сторона осознает, что палестинским мирным жителям необходимо время для эвакуации, поэтому до 16:00 якобы гарантировано безопасное перемещение на юг по утвержденным маршрутам. Первоначально израильская армия в пятницу утром дала на эвакуацию 24 часа.