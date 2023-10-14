Армия Израиля открыла новый маршрут для эвакуации жителей севера сектора Газа

Армия Израиля в субботу, 14 октября, обеспечила новый маршрут, по которому люди с севера сектора Газа смело могут эвакуироваться перед запланированным наступлением Израиля.
Сотни тысяч палестинцев в секторе Газа последовали призыву и направились на юг, сообщили израильские силы обороны.
Представитель пресс-службы израильской армии Ричард Хехт подчеркнул в субботу, что израильская сторона осознает, что палестинским мирным жителям необходимо время для эвакуации, поэтому до 16:00 якобы гарантировано безопасное перемещение на юг по утвержденным маршрутам. Первоначально израильская армия в пятницу утром дала на эвакуацию 24 часа.
Исламистская группировка боевиков ХАМАС призвала мирное население не откликаться на призыв Израиля.
Эвакуация распространяется примерно на 1,1 млн человек.
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